العيسوي أمينا لأمانة شئون البيئة لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة

أصدرت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة بقيادة عضو مجلس النواب النائب الدكتور نافع عبدالهادي أمين عام المحافظة، القرار رقم ( 46 ) لسنة ٢٠٢١ ، بتعيين الكاتب الصحفي خالد برعي صلاح العيسوي مسئول ملف شئون مجلسي النواب والشيوخ بوكالة أنباء الشرق الأوسط ، أمينا لأمانة شئون البيئة بمحافظة الجيزة.

وقال النائب الدكتور نافع عبدالهادي إن الحزب يسعى إلى الدفع بالعناصر الشابة كقيادات في الحزب في إطار إعادة الهيكلة بما يتماشى مع المتغيرات الحزبية والسياسية وأجواء الديمقراطية والحرية التي تتمتع بها مصر حاليا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

بدوره، أكد اللواء محمد الكيلاني الأمين المساعد وأمين التنظيم لحزب حُماة الوطن بالجيزة،أن الحزب وقياداته تنتهج منهجا جديدا في العمل الحزبي يواكب ما تقوم به القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي من أجل خلق كوادر شابة قادرة على تحمل المسئولية والدفع قدما نحو آفاق أكبر للعمل السياسي والحزبي من أجل بناء مصر الحديثة التي يقوم بها الرئيس السيسي حاليا.

من جانبه، وجه الكاتب الصحفي خالد العيسوي الشكر لقيادات حزب حماة الوطن بشكل عام وأمانة محافظة الجيزة بشكل خاص على هذه الثقة الغالية واختياره ضمن كوادر الحزب الساعية نحو آفاق أفضل في كافة المجالات، متعهدا ببذل كل الجهد من أجل استمرار دور حزب حماة الوطن الوطني المساندة للدولة المصرية الوطنية وقيادتها وجيشها وشرطتها وكل من يساهم في تحقيق أمن واستقرار مصر الحديثة .

وأضاف العيسوي أن حزب حماة الوطن استطاع خلال الفترة الماضية أن يعيد الروح للحياة الحزبية في الشارع ويعيد ثقة المواطن في الأحزاب، مؤكدا أن الحزب وكافة قيادات وكوادره وشبابه وأعضاءه سيواصلون دعم القيادة السياسية من أجل رفعة هذا الوطن كما أن أن الحزب سيواصل خلال الفترة المقبلة تنظيم الفعاليات الضخمة التي ستدعم المواطن وثقافته البيئية للحافظ على البيئة إيمانا منه بأن البيئة هي الحياة ويجب المحافظة عليها ومواجهة التحديات البيئية العالمية .

ولفت العيسوي أنه ينتوي الاستفادة من كل الكوادر داخل الحزب وخارجه وسيعمل على استقطاب كل جهد يسعى إلى تحقيق بيئة نظيفة في إطار اهتمام الرئيس السيسي بمواجهة التحديات البيئة وخصوصا التغيير المناخي الذي تعاني منه البشرية وطرق مواجهة التلوث البيئي في ظل المبادرات الرئاسية والحكومية في هذا الشأن، معلنا عن دعمه ومساندة لكل الجهود المبذولة في هذا الشأن وعزمه على المساهمة في التوعية بها ونجاحها من أجل بيئة نظيفة للجميع .