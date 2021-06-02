مقتل وإصابة 12 شخصا في انفجار بأفغانستان

أعلن المتحدث باسم حاكم إقليم "ننجرهار" الأفغاني عطا الله خوجياني اليوم الأربعاء مقتل مدنيين إثنين وإصابة عشرة أشخاص آخرين بجروح، وذلك جراء وقوع انفجار بمدينة "جلال أباد" عاصمة الإقليم.



ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن خوجياني قوله إن الانفجار استهدف قافلة أمنية في منطقة "برجينو" بالإقليم الواقع شرق أفغانستان، مشيرا إلى أنه لم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا في صفوف قوات الأمن.



ولم تعلن أي جهة أو جماعة بما في ذلك حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.

