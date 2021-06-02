كارثة جديدة لكورونا.. تشرد 1700 طفل بعد وفاة أسرهم بالفيروس في الهند

في ظل انتشار فيروس كورونا بين شعوب الهند وقتلها عددًا كبيرًا من الآباء تسببت في كارثة اكبر وهو تشرد آلاف الأطفال بعد وفاة أسرهم بالفيروس.

ووفقاً لما نشره موقع DW ، فإنه على الرغم من جهود الحكومة لمساعدة الأطفال الذين مات آباؤهم نتيجة الفيروس ، يقول نشطاء حقوقيون إن هؤلاء الأطفال لا يزالون عرضة للاتجار وسوء المعاملة.

وتسببت جائحة COVID-19 ، الذي دمر العائلات في جميع أنحاء الهند ، في تيتم الآلاف من الأطفال أو بدون أحد الوالدين.

منذ بداية الوباء ، فقد أكثر من 1700 طفل كلا الوالدين ، في حين تم التخلي عن 140 وفقد أكثر من 7400 أحد والديهم بسبب الفيروس ، وفقًا للجنة الوطنية لحماية حقوق الطفل (NCPCR).

وقدمت اللجنة الوطنية التقرير إلى المحكمة العليا يوم الاثنين ، وتحدثت فيه بالتفصيل عن مشاكل الأطفال الذين تيتموا خلال الوباء والحاجة إلى توفير الطعام والمأوى والملبس لهم.

أفادت ولاية أوتار براديش الشمالية أن 2110 أطفال تيتموا أو فقدوا أحد والديهم أو تم التخلي عنهم ، تليها بيهار عند 1327 وكيرالا عند 952 ، وفقًا لبيانات حكومية.