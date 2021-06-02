عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

راجع وكله حماس .. وكيل اعمال كارتيرون يكشف حقيقة هروب مدرب الزمالك

كارتيرون مدرب الزمالك
كارتيرون مدرب الزمالك

أسدل حازم فتوح، وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجدل المثار حول سفر المدرب إلى فرنسا خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أنه حصل على إجازة طبيعية. 

وقال حازم فتوح في تصريحات إذاعية: "كارتيرون راجع الزمالك وكله حماس، ويرغب في إسعاد جماهير نادي الزمالك، ومستمر في مهمته، وهو في إجازة طبيعية".

 وأضاف: " المدرب لم يسافر إلى فرنسا منذ بداية أزمة كورونا، ولا توجد أي مشكلة مع إدارة نادي الزمالك". 

وعن أزمته مع إدارة الزمالك قال فتوح: "المشكلة بالتأكيد انتهت، وكانت اختلافًا في وجهات النظر مع الإدارة السابقة، والمجلس الجديد ناس محترمين، وفي تواصل بيني وبين رئيس اللجنة لمعرفة ملاحظات كارتيرون، و حسين لبيب تحدث مع المدرب في أزمة التأجيل قبل اتخاذ القرار".

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك طالبت من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول، بإعداد تقرير مفصل عن الفريق خاصة مصير المعاريين الذين يرغب فى إعادتهم مطلع الموسم القادم، واللاعبين الذين يرغب فى التعاقد معهم ،، وكذلك المجموعة التى يرغب فى الاستغناء عنها،عنها،  وتجهيز كافة الملفات للمجلس المنتخب حتى لا يجد صعوبة مع فريق الكرة فى الموسم الجديد.

 

واستغل كارتيرون الفترة الماضية، ووضع يده على أكثر من مركز بحاجة للتدعيم واستقر على عدة أسماء على لائحة طلباته الفنية للتعاقد معها فى الميركاتو الصيفى القادم، إلا أنه أجل مناقشة الأمر مع اللجنة المؤقتة لما بعد مباريات الفارس الأبيض المحلية.

 

ورفض مسئولو نادى الزمالك ، فى وقت سابق طلب نظرائهم فى نادى سموحة تجديد إعارة مصطفى فتحي جناح الفريق الأبيض والمعار للفريق السكندرى فى الميركاتو الشتوى الماضى ، وذلك بعد المستوى الرائع الذى ظهر عليه بقميص سموحة.

باتريس كارتيرون نادي الزمالك هروب كارتيرون الزمالك كارتيرون

ترشيحاتنا

بعد شهرين من ارتباطهما.. شاب يكتشف زواج زوجته بالصدفة

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني

حقيقة رحيل كارتيرون بنهاية الموسم عن الزمالك

قومي المرأة ينعى الراحلة إيفلين بوريه

وكيل كارتيرون يكشف حقيقة قرب رحيله عن الزمالك

راجع وكله حماس .. وكيل اعمال كارتيرون يكشف حقيقة هروب مدرب الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة جديدة فى الأهلي .. تفاصيل إغلاق ملف كريم فؤاد فى إنبي

إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء نتيجة هذه الأسباب

ضربة حظ.. صيادون يعثرون على كنز بملايين الدولارات داخل بطن حوت.. صور

خالد الغندور يهاجم أحمد مجاهد بسبب فرجانى ساسى

تحذير شديد.. التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم في تلك الحالة

مدبولي يعقد اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات فيروس كورونا وتثبيت الأسعار

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

الصحة: تحاليل البكتريا موجودة لدينا وعلاج الفطر الأسود متوافر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه.. منة فضالي داخل حمام السباحة ..صور

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

حلق ذقنه.. تحدٍ غريب بين لاعب تشيلسي ومراسل تليفزيوني|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. مش بالسن .. نجمات شكلهن أصغر من أعمارهن

فيديو جراف.. جسد المرأة ملك لها.. تصريحات جريئة لـ منى زكي

فيديوجراف.. وباء قادم من الصين بسلالة جديدة

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الابراشي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

هبة الزياد تكتب: لا تخذل نفسك

خالد جزر يكتب: اجعل تحيا مصر شعارًا تهتدي به

محمود البسيوني يكتب: لا تيأسوا.. ستشرق من جديد

رمضان البيه يكتب: أحوال أهل سلوك طريق الله تعالى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

نادية صبره

معركة مأرب الفيصلية

د.طارق منصور

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ