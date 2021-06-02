راجع وكله حماس .. وكيل اعمال كارتيرون يكشف حقيقة هروب مدرب الزمالك

أسدل حازم فتوح، وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجدل المثار حول سفر المدرب إلى فرنسا خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أنه حصل على إجازة طبيعية.



وقال حازم فتوح في تصريحات إذاعية: "كارتيرون راجع الزمالك وكله حماس، ويرغب في إسعاد جماهير نادي الزمالك، ومستمر في مهمته، وهو في إجازة طبيعية".



وأضاف: " المدرب لم يسافر إلى فرنسا منذ بداية أزمة كورونا، ولا توجد أي مشكلة مع إدارة نادي الزمالك".



وعن أزمته مع إدارة الزمالك قال فتوح: "المشكلة بالتأكيد انتهت، وكانت اختلافًا في وجهات النظر مع الإدارة السابقة، والمجلس الجديد ناس محترمين، وفي تواصل بيني وبين رئيس اللجنة لمعرفة ملاحظات كارتيرون، و حسين لبيب تحدث مع المدرب في أزمة التأجيل قبل اتخاذ القرار".



وكانت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك طالبت من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول، بإعداد تقرير مفصل عن الفريق خاصة مصير المعاريين الذين يرغب فى إعادتهم مطلع الموسم القادم، واللاعبين الذين يرغب فى التعاقد معهم ،، وكذلك المجموعة التى يرغب فى الاستغناء عنها،عنها، وتجهيز كافة الملفات للمجلس المنتخب حتى لا يجد صعوبة مع فريق الكرة فى الموسم الجديد.

واستغل كارتيرون الفترة الماضية، ووضع يده على أكثر من مركز بحاجة للتدعيم واستقر على عدة أسماء على لائحة طلباته الفنية للتعاقد معها فى الميركاتو الصيفى القادم، إلا أنه أجل مناقشة الأمر مع اللجنة المؤقتة لما بعد مباريات الفارس الأبيض المحلية.

ورفض مسئولو نادى الزمالك ، فى وقت سابق طلب نظرائهم فى نادى سموحة تجديد إعارة مصطفى فتحي جناح الفريق الأبيض والمعار للفريق السكندرى فى الميركاتو الشتوى الماضى ، وذلك بعد المستوى الرائع الذى ظهر عليه بقميص سموحة.