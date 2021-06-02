وكيل كارتيرون يكشف حقيقة قرب رحيله عن الزمالك

كشف حازم فتوح وكيل أعمال باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، حقيقة قرب رحيل المدرب عن الفريق عقب تردد أنباء في هذا الشان.

وأكد فتوح، في تصريحات إذاعية عبر أثير "اون سبورت اف ام " أن كارتيرون مستمر في العمل داخل الزمالك ، ولم يناقش أي عروض للرحيل، مشددا أنه يرغب في تتويج الفريق بالبطولات.

وتابع أن ما يتردد لا أساس له مع الصحة حيث أن كارتيرون عقب عودته من الإجازة ، سيكون في حالة تركيز كبيرة.

وتابع أن كارتيرون سافر لفرنسا لقضاء بعض الوقت مع اسرته حيث أنه منذ بدء أزمة فيروس كورونا لم يسافر ، مشددا أن الأمر تم بالتنسيق مع لجنة الزمالك الجديد.

وتابع أن اللجنة على تواصل مستمر مع كارتيرون، مشددا على أن هناك خلاف بسيط حدث من قبل بنيه و بين اللجنة السابقة .

وعن سر عصبية كارتيرون خلال المباريات، فأكد أن الفريق يعاني من ضغط شديد في المباريات وهو ما يؤثر على كارتيرون .