حقيقة رحيل كارتيرون بنهاية الموسم عن الزمالك

نفى حسام المندوه عضو اللجنة التنفيذية الجديدة لنادى الزمالك، ما تردد بشأن رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض، بنهاية الموسم الحالى.

وقال حسام المندوه إن كارتيرون باق مع الزمالك وكل تركيزه مع الفريق الأول لكرة القدم من أجل تحقيق هدف الجميع وهو التتويج بلقب الدورى.

واتفق حازم فتوح وكيل أعمال كارتيرون، مع المندوه فى التأكيد على بقاء المدير الفنى الفرنسى مع القلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه سافر لفرنسا لقضاء فترة إجازة لمدة 5 أيام هناك قبل العودة لقيادة تدريبات الفريق السبت المقبل.

وشدد فتوح على أن كارتيرون عاد للزمالك من أجل حصد البطولات وإسعاد جماهير القلعة البيضاء ولا يفكر فى الرحيل مطلقا، خاصة فى ظل الإدارة المحترفة الحالية التي تدير القلعة البيضاء.

وقاد كارتيرون الزمالك منذ عودته في مارس الماضي 16 مباراة حقق الفوز فى 10 مباريات وتعادل في 4 وخسر 2.

ويتصدر الزمالك مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة بواقع 16 فوزا و7 تعادلات و2 هزيمة.