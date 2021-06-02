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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جاهزين.. سمية الخشاب تشوق متابعيها لأغنية أوعدك مع عمر كمال

سمية الخشاب
سمية الخشاب

نشرت سمية الخشاب فيديو جديدًا لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام". 


وعلقت سمية الخشاب على الفيديو قائلة: "جاهزون للكليب يا حلوين؟".


كان الفنان عمر كمال، قد أعلن عن وجود تعاون بينه وبين الفنانة سمية الخشاب، ونشر صورة له برفقتها، عبر حسابه على “إنستجرام”، وعلق عليها: "أوعدك، سمية الخشاب - عمر كمال".


وشاركت سمية الخشاب، في السباق الرمضاني بمسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

سمية الخشاب الفنان عمر كمال التواصل الاجتماعي انستجرام الفن كليب اغنية اوعدك

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