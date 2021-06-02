قسم العربية نصفين.. نجاة سائق بأعجوبة من حادث بعد اصطدامه بإشارة مرور

بشكل لا يصدق نجأ سائق بأعجوبة من الموت بعد اصطدامه بإشارة أثناء السفر على امتداد طريق في مدينة كورك، ثاني أكبر مدن أيرلندا.

وحسب صحيفة «الديلي ستار» البريطانية تسبب هذا الحادث الغريب في تدمير الجزء الأمامي من السيارة، وقسم سقفها إلى نصفين متعادلين.

ولحسن الحظ لم يتحطم زجاج السيارة مما سهل على السائق الخروج منها دون أي إصابات تلحق به في هذا الحادث الغريب من نوعه.

وحضرت الشرطة المحلية وخدمات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، لكن لم توجد أي إصابات تحتاج إلى علاج جراء الحادث.

حادث التصادم

وقال متحدث باسم الشرطة في المدينة الأيرلندية: «اصطدمت السيارة بلافتة على جانب الطريق، ولم يبلغ جاردي عن وقوع إصابات في وقت التصادم».

و كشفت الإحصائيات الجديدة لمدينة كورك أن نسبة الاصطدامات المميتة إلى جميع حوادث الإصابات الشخصية على طريق N20 أعلى ببـ 4 مرات من المعدل الوطني في أيرلندا.

وتُظهر الأرقام المقلقة، الصادرة عن مكتب مشروع N / M20، أن السائقين أكثر عرضة لحدوث إصابات شخصية على هذا الطريق مقارنة بالطرق الوطنية الأخرى في البلاد.