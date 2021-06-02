قوة إقليمية قائدة.. صحيفة سويسرية: مصر تستعيد مكانتها وتكشف الحجم الحقيقي لخصومها

نجحت وساطة مصرية في وقف تصعيد عسكري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، استمر 11 يومًا بين 10 و21 مايو الماضي، وتعمل القاهرة منذ ترتيب وقف إطلاق النار على تثبيته وإبرام اتفاق هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وعلقت صحيفة "تسورخر أونترلاندر" السويسرية بالقول إن نجاح الوساطة المصرية في ترتيب الهدنة بغزة كشف مدى استعادتها مكانتها كقوة إقليمية قائدة، بالتوازي مع نجاحها في وضع خصومها الإقليميين في أحجامهم الحقيقية في قضايا عدة.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة المصريين يبذلان قصارى جهدهما عبر تحركات نشطة للغاية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، فيما توجه وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي إلى القاهرة كأول وزير خارجية إسرائيلي يزور مصر منذ 13 عامًا، في إشارة أخرى إلى التعويل على دور مصر في إدامة التهدئة بالأراضي الفلسطينية.

وتابعت الصحيفة أن مصر تعمل على ما هو أبعد من الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ تسعى لإحياء المسار التفاوضي بين الطرفين على طريق حل الدولتين، وتكثف التعاون والتنسيق مع الأردن في هذا الصدد.

وأجبر هذا التحرك النشط والدور الفعال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعادة تقييم أهمية الدور المصري، وهو ما ظهر في مبادرته بالاتصال بالرئيس عبد الفتاح السيسي قبيل سريان وقف إطلاق النار بساعات قليلة، وخلال زيارته إلى مصر ضمن جولته الإقليمية الشهر الماضي، أثنى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على فعالية الوساطة المصرية في ترتيب وقف إطلاق النار بالأراضي الفلسطينية.

تتصل بذلك أيضًا مساعي مصر المكثفة لجمع فرقاء الفصائل الفلسطينية، وبالتحديد حركتا فتح وحماس، على طاولة التفاوض من أجل ترتيب مصالحة وطنية فلسطينية، وهو ما تراه مصر شرطًا لازمًا قبل إحياء عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.

و خلال السنوات التي أعقبت موجة الربيع العربية عام 2011، كان هناك شبه إجماع بين المراقبين والمحللين المتخصصين بشئون الشرق الأوسط أن مصر فقدت أوراق قوة مهمة وانكمش دورها الإقليمي لجهة الانشغال بترتيب أوضاع الداخل.



ورأى موقع "مودرن دبلوماسي" الأوروبي أن الموقف بدأ بالتحول مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد عام 2014، موضحًا أن مصر بدأت تجني ثمار سياستها الخارجية القوية خلال السنوات القليلة الماضية.



وأضاف الموقع أن مصر حققت خلال الأشهر الستة الماضية وحدها انتصارات متتالية في جميع ملفات السياسة الخارجية التي اشتبكت معها مؤخرًا، وأنجزت تقدمًا ملموسًا في جبهات ليبيا والسودان وغزة والعراق وتركيا وقطر والعلاقات مع الولايات المتحدة.

ولفت الموقع إلى أن الرئيس السيسي أحرز انتصارين مهمين بشكل خاص في ملف العلاقات مع تركيا وقطر، فالدولتين اللتين تبنتا موقفًا مناهضًا لمصر لسنوات اضطرت في النهاية إلى الاستسلام والسعي لفتح صفحة جديدة في علاقاتهما مع القاهرة، وخلال الشهر الحالي وحده، هرول إلى القاهرة وفد دبلوماسي تركي رفيع المستوى، ووزير الخارجية القطري، وكذا وزير الخارجية الأمريكي.



وختم الموقع بالقول إن كل هذه التطورات والتحولات مؤشر لا شك فيه على استعادة مصر مكانتها الإقليمية، وهو ما لم يكن ممكنًا لولا اتباع القاهرة سياسة خارجية قوية مستقلة ترتكز إلى أوراق قوة حقيقية.