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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

علامات تبويب أكبر و مميزات تريح المستخدم.. Mozilla تعيد تصميم متصفحها فايرفوكس

Firefox
Firefox

قامت شركة موزيلا Mozilla، بإعادة تصميم متصفح الويب الشهير فايرفوكس Firefox، والذي يجلب بعض التغييرات المهمة، من بينها مظهر جديد لعلامات التبويب.

ووفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني،  شملت إعادة التصميم إصلاحا شاملا في التصميم، حيث أصبحت الآن علامات تبويب Firefox، أكبر مما كانت عليه من قبل.

 

 

وكجزء من إعادة التصميم، تتميز علامات تبويب فايرفوكس الجديدة، بتصميم منحني تطفو فوق شريط الأدوات بالقرب من الجزء العلوي من المتصفح.

 

مميزات متصفح  فايرفوكس الجديدة توفر للمستخدم كل ما يحتاجه

 

وعن التصميم الجديد المنفصل الذي تم إنشاؤه لتشجيع الأشخاص على تحريك علامات التبويب الخاصة بهم، قالت "موزيلا" بمدونتها: "فصلنا علامة التبويب عن المتصفح من أجل نقل وإعادة ترتيبها وسحبها إلى نافذة جديدة وتنظيمها بحيث يسهل عليك العثور عليها".

وتلقت علامات التبويب تعديلا آخر، إذ قامت "موزيلا" بتنظيف شريط الأدوات لجعله أقل تشوشًا، كما أصبحت الإشعارات تشغل مساحة أقل،

وكما يحتوي متصفح  فايرفوكس المحدث أيضًا على قوائم أكثر انسيابية، مما يجعل تجربة التصفح على الويب أفضل لتوفير الوقت وتحميل الصفحات بشكل أسرع.

وأصبح بإمكان المستخدم مع شريط الأدوات المبسط، الانتقال إلى أي مكان عبر الإنترنت، فقط من خلال كتابة عنوان URL والضغط على رجوع / إدخال، وإلى جانب إعادة تصميم خيارات التنقل للخلف والأمام، زودت الشركة شريط الأدوات داخل المتصفح بدرع خصوصية لحماية معلومات المستخدم، مع وضع القارئ ومستوى التكبير والإشارة المرجعية، للإعدادات المستخدمة بشكل متكرر.

قوائم مبسطة

ويضم فايرفوكس المعاد تصميمه، قوائم مبسطة ومنظمة خالية من الفوضى، للوصول إلى التفضيلات والإعدادات بسهولة، حتى يسهل على الأشخاص رؤية المكان الذي يريدون الذهاب إليه، بسرعة وسهولة.

وكما أضافت الشركة أيضا مؤشرات أخرى مرئية تطفو بدقة عند زيارة علامة تبويب محددة، حتي يسهل على المستخدم العثور عليها، والتي من بينها حظر مقاطع الفيديو التي يتم تشغيلها تلقائيًا عبر متصفح فايرفوكس، على سطح المكتب ونظام التشغيل أندرويد.
 

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