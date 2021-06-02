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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الضحكة الجميلة.. حلا شيحة تدعو لـ دلال عبد العزيز والراحل سمير غانم

سمير غانم و دلال
سمير غانم و دلال عبد العزيز

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة للفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
ووجهت حلا شيحة رسالة دعم للفنانة دلال عبد العزيز مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل والدعاء للراحل الفنان سمير غانم.

كتبت حلا شيحة: “الضحكة الجميلة اللي طالعة من القلب .. اللهم بارك أي عمل قاموا به بينهم وبينك ولم يطلع عليه احد وكان خالصاً لك وحدك.. يارب أسألك أن تجعل منام سمير غانم حتي يلقاك كله سرور وفرح وأن تُريه مكانه في الجنة وأن تشفي دلال عبد العزيز وتطمئن قلب بناتها عليها يا رب وأن تُعجل شفاءها يارب .. قولوا أمين ولا تنسوهم من الدعاء”.

وكان قد كشف الإعلامي رامي رضوان، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، قائلا:"  قلب دلال عبد العزيز حاسس بوفاة سمير غانم لأنه كان رفيق الدرب وهناك ترابط في الأرواح في القلوب والعقول، ونحن  ندعي الابتسامات أمام  دلال عبد العزيز ومش بنلبس أسود أمامها".

 

وتابع رامي رضوان :"  البعض يظن أن حياة الفنانة جميلة طوال الوقت ولا يرون الصعوبات التي يمرون بها "، مضيفا:" أجريت مسحتين مؤخرا لدلال عبد العزيز وكانت النتيجة سلبية لفيروس كورونا ولكن هذا لا يعني التعافي، ودلال عبد العزيز تعاني من أعراض ما بعد الاصابة بفيروس كورونا وهذه المرحلة مماثلة لفترة الإصابة بفيروس كورونا".

 

وأكمل رامي رضوان:"  لقيت حد كتب إن دلال عبد العزيز حضرت جنازة سمير غانم ولكنها لم تحضر ودلال عبد العزيز لم تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن، وظروف دلال عبد العزيز الصعبة  تمنعنا من إخبارها  بخبر وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز مازالت في العناية المركزة".

 

وتابع رامي رضوان :"  إحنا بنمثل على دلال عبد العزيز وهناك تلفزيون في العناية المركزة وقمنا بفصل التلفزيون كي لا تعلم خبر وفاة سمير غانم، وسحبنا تليفونات دلال عبد العزيز من اليوم الأول  وكنا في حالة ضغط بعد وفاة سمير غانم وبعد وفاة سمير غانم وبدأنا نفكر في السيناريو اللي هيتقال لدلال عبد العزيز لـ حجة غيابنا عنها في الجنازة".

دلال عبد العزيز سمير غانم الاعلامي رامي رضوان حلا شيحة الفن

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