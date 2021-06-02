ضبط 114 كيلو دواجن عير صالحة للاستهلاك بالغربية

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية، اليوم الأربعاء، بالاشتراك مع الجهات المعنية، من ضبط 114 كيلو دواجن كاملة وقطع دواجن، عير صالحة للاستهلاك الآدمى، مطروحة للبيع لدى أحد المحلات بالأسواق.



وتلقى الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية، وتنسيقا مع مفتشي مديرية التموين بالغربية وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، من ضبط 114 كيلو دواجن كاملة وقطع دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل محل بأحد أسواق المحافظة.



وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها ، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.