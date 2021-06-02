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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 114 كيلو دواجن عير صالحة للاستهلاك بالغربية

ضبط 114 كيلو دواجن
ضبط 114 كيلو دواجن كاملة وقطع دواجن، عير صالحة للاستهلاك با

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية، اليوم الأربعاء، بالاشتراك مع الجهات المعنية، من ضبط 114  كيلو دواجن كاملة وقطع دواجن، عير صالحة للاستهلاك الآدمى، مطروحة للبيع لدى أحد المحلات بالأسواق.

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وتلقى الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية، وتنسيقا مع مفتشي مديرية التموين بالغربية وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، من ضبط 114 كيلو دواجن كاملة وقطع دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل محل بأحد أسواق المحافظة.


وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها ، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

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