أستاذ فيروسات: هناك وعي عالمي برصد أي فيروس جديد

ظهور أول إصابة بشرية في العالم بمرض انفلونزا الطيور في الصين

كشف الدكتور محمد خليفة أستاذ الفيروسات بمعهد الصحة الحيوانية، تفاصيل ظهور أول إصابة بشرية في العالم بمرض انفلونزا الطيور في الصين بسلالة "إتش 10 إن 3".

وأكد «خليفة» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن هناك وعي عالمي برصد أي مرض جديد، وهو ما يمنح المواطنين رسالة طمأنة وتوعية لا التخويف.



وأشار أستاذ الفيروسات بمعهد الصحة الحيوانية، إلى أنه لا داعي للقلق ولكن نكون على حذر على غرار ما حدث في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشاره مثل غسل اليدين وارتداء الكمامة والحصول على تغذية سليمة.



وأشار إلى أن العلم أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن كل 5 أمراض يجرى تسجيلها منهم 3 أمراض مصدرهم حيواني، وهناك أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان ونسبة الأمراض المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان لا تقل عن 75%، وما يحدث في الفترة الأخيرة أن العلم يتقدم فيكتشف أمورا لم نكن نعلمها، ومنذ قديم الأزل توجد هذه الأمراض لكنها تُكتشف الآن".