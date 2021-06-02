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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"تنشيط السياحة" تجري عدة حوارات مع كبرى الصحف الإيطالية لجذب السائحين

المهندس احمد يوسف
المهندس احمد يوسف

أجرى أحمد يوسف الرئيس التنفيذى لهيئة تنشيط السياحة عددا من الحوارات مع كبرى الصحف الإيطاليةTGG ITalia وtravelquotidiano .

جاء ذلك على هامش اشتراك هيئة تنشيط السياحة في معرض BIT ميلانو.

وأوضح يوسف أن الحوارات الصحفية هدفت إلى تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام عالمياً وخاصة في الأسواق الرئيسية الهامة لمصر.

وكشف يوسف عن رسائله والتى تتضمن تحقيق مصر معدلات ممتازة بالمقارنة بدول سياحية منافسة في ظل أزمة كورونا، من حيث تطوير البنية التحتية، بما في ذلك طاقة استيعابية كبيرة للفنادق وخطوط الطيران الدولية المباشرة، وهو ما ساهم بدوره في جذب مجموعات متنوعة ومتزايدة من الزوار.
تضمنت الرسائل تسليط الضوء على استراتيجيتنا التي تستهدف عدد من الدولة المصدرة للسياحة مثل إيطاليا، من خلال الحملة الإعلانية الرقمية والبرامج التسويقية المبتكرة التي أطلقناها من أجل إظهار عوامل الجذب في مصر بهدف زيادة عدد السياح ورفع إيرادات القطاع السياحي.
شملت الرسائل وفقا لما قاله :التأكيد على أن مصر تعتبر واحدة من أكثر المقاصد السياحية المفضلة للإيطاليين بسبب حبهم للتاريخ والفن، والثقافة، وأيضاً الشواطئ الخلابة التي تقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة، تنظيم رحلات إعلامية للصحافة الإيطالية، بمجرد فتح السفر، لتمكينهم من استكشاف جواهر مصر وفهم المشهد السياحي المصري بشكل أفضل.
 

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