محافظ البحيرة: مبادرة حياة كريمة جاءت كفكرة من أفكار شباب البرنامج الرئاسي

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، أن مبادرة حياة كريمة جاءت كفكرة من أفكار شباب البرنامج الرئاسي ، الذين يمدونا دائما بالأفكار الجديدة ، وتم تنفيذها بتوجيهات من رئيس الجمهورية ، وتم تنفيذها كمرحلة أولي في بعض قري محافظة البحيرة ، وتمت بنجاح وبدءنا فى المرحلة الثانية وتضم 6 قري جديدة.

ووجه اللواء هشام آمنة فى كلمته باجتماع لجنة الادارة المحلية اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لمحافظة البحيرة وجهوده الكبيرة لدعم المشروعات بالمحافظة.

وتابع آمنة، أن محافظة البحيرة لا تخالف القوانين ، ولا نهدم منازل، ونعمل فى إطار التوجيهات والتكليفات الصادرة لنا ، ونتصدي للمخالفين والمباني التى تقام على الأراضي الزراعية وأملاك الدوله ، حيث أن دورنا الحفاظ على أملاك الدولة.

وأكد أمنه أن لديهم تعليمات رئاسية بمساعدة المواطن ، ونحن نحاول مساعدة المواطنين بقدر المستطاع ، مؤكدا أننا فى محافظة البحيرة نعمل للصالح العام وصالح المواطن لافتا ان التعدي على اراضي الدوله امر مرفوض ، ولدينا 7 مليون مواطن في المحافظة ونعمل جميعا من اجل خدمتهم.

وتناقش اللجنة طلبات إحاطة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب تقاعس الإدارة المحلية في فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين والبت فيها لإيجاد الحلول الفورية لإنهاء توصيل المرافق للمواطنين الذين تم قبول طلباتهم، وطلب إحاطة من النائب محمود السيد، بشأن ارتفاع أسعار التصالح على مخالفات البناء بمركز كوم حمادة محافظة البحيرة بالمقارنة بالمراكز الأخرى بالمحافظة، وطلب إحاطة للنائبة فايزة صالح، بشأن توفير الاعتماد المالي اللازم لإحلال وتجديد أعمدة الإنارة وتزويدها بالأسلاك والعوازل وكشافات الإضاءة بمدخل قرية الخوالة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.