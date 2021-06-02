الشباب والرياضة تطلق فعاليات خطة عمل أندية السكان بالتعاون مع «اتجاه»

تنفذ وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمؤسسة الاستشارية للتنمية “اتجاه” مشروع أندية السكان في 17 محافظة.

وعقد وزارة الشباب اجتماعاً تحضيرياً لعرض خطة تنفيذ المشروع لعام 2021 وبحضور منسقي المشروع من مؤسسة اتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA بمركز التعليم المدني بالجزيرة.



حيث يتم تنفيذ مشروع أندية السكان في 17 محافظة بواقع 7 مراكز شباب بكل محافظة ويعمل المشروع علي التوعية بالقضايا السكانية التي تشمل قضايا الصحة الإنجابية وقضايا العنف القائم علي النوع الاجتماعي و دعم الشباب للمشاركة الفعالة في مواجهة التحديات التنموية لتعزيز الأهداف السامية لرؤية مصر 2030.. وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة.. مثل جلسات تفاعلية - فاعليات رياضية - عروض مسرحية - قعدات غنائية.

وتم خلال الاجتماع عرض خطة تنفيذ الأنشطة والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة من عام 2021 من خلال تقسيم فريق العمل الي مجموعات وتم توزيع المهام على كل مجموعة لمناقشة آليات التنفيذ ، ثم تم دمج المجموعات في ورش عمل مجمعة لعمل عصف ذهني لوضع الشكل النهائي لخطوات تنفيذ المشروع.