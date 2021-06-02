خبير عسكري: مشاركة مصر في تدريبات بكل الاتجاهات رسالة ردع

قال اللواء أركان حرب عادل العمدة مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن مصر تشهد تحديات كثيرة مؤخرا، موضحًا أن هناك نزاعات على الغاز الطبيعي في الشرق المتوسط وهو ما يتطلب إجراء حماية من قبل القوات البحرية لذلك فإنها تشترك في عدة تدريبات مع أكثر من دولة مثل فرنسا وتونس والولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا على أن مشاركة مصر في التدريبات بكل الاتجاهات الاستراتيجية في توقيت واحد دلالة على قدرة مصر على مجابهة التحديات في أي مكان وأي توقيت، وهو ما يمنح رسائل ردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر أو محاولة فرض أمر واقع على الدولة المصرية.



وأضاف «العمدة» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: "هناك الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، ويتم فيها التعاطي مع المدارس المختلفة من دول الخليج العربي التي يكون أمنها القومي مرتبطا بأمن مصر وفي إطار التعزيز هذه الشراكة والصداقة والتعاون العسكري يتم تنفيذ تدريبات المشتركة".



وأشار مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن هناك تهديدات في الاتجاه الاستراتيجي الشرقي متمثلة في إيران ومحاولة فرض هيمنة وسيطرة وتهديد الأمن القومي العربي، لذلك تشارك مصر في تدريبات مع عدة الدول مثل باكستان والإمارات والكويت.

وتابع أن هناك تهديدات في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي وبخاصة فيما يتعلق بالأمن القومي المائي وتواجد مصر في عمق القارة الأفريقية ومشاركتها في حل النزاعات وإسكات المبادئ وهي المبادرة التي طرحتها مصر في عام 2019، لذلك تشارك في التدريبات المشتركة لحماية النيل.



وأكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن مصر تتعاون مع البلاد وتستفيد من التكتيكات في المستويات الأدنى والمستويات الأعلى وتتعامل مع كل العناصر التي يربطها معها عناصر مشتركة، فمثلا شاركت مصر في 3 تدريبات مشتركة مع السودان.