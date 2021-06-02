بالأسماء .. أحمد سامى يعيد سموحة لمنافسة الكبار بـ 6 ملايين جنيه فقط

يواصل فريق الكرة بنادى سموحة، تحت قيادة الكابتن أحمد سامى ، تحقيق النتائج الجيدة فى بطولة الدورى العام وبات منافسا قويا على المربع الذهبى هذا الموسم ، رغم أن الفريق لا يضم بين صفوفه أى لاعب سوبر باستثناء مصطفى فتحي جناح الزمالك، والذى تم ضمه فى يناير الماضى.

وذلك بفضل الطريقة والسيستم الذى تم وضعه من قبل المدير الفنى فى بداية الموسم، خصوصا فى ظل تطبيق سياسة التقشف فى الصفقات من قبل فرج عامر رئيس النادى للهروب من دفع مبالغ مالية فى الصفقات.

ونرصد فى التقرير التالى، كافة الصفقات التي تعاقد معاها نادي سموحة والقيمة المالية للاعبين خلال الموسم الحالى خاصة وأن سموحه تعاقد مع 15 صفقة فقط وجاءت الصفقات كالتالى:

تم التعاقد مع 8 صفقات إنتقال حر وهى السودانى الدولى أطهر الطاهر، ومحمود البدري ، والمغربى عبد الكبير وادي والدولى المصرى على غزال ومحمد محسن ليلة، وعمر ميرا ثم التعاقد مع عرفة السيد ومحمد رزق فى يناير الماضى أيضا صفقات إنتقال حر.

وتعاقد سموحة، أيضا مع كلا من رفيق كابو على سبيل الإعارة مقابل إعارة مليون و500 ألف جنيه، ومع محمد أشرف مقابل مليون جنيه ومحمد شوقى مقابل 250 الف جنيه، وأحمد رفاعى لاعب الداخلية مقابل 800 ألف جنيه ، ويجدد إعارة محمد عبدالمنعم مقابل مليون جنيه ، وأحمد عبدالقادر المتألق لمدة موسمين مقابل 500 ألف جنيه فقط، وقبل غلق باب الانتقالات فى يناير الماضى تم التعاقد مع مصطفى فتحى مقابل مليون ونصف لنهاية الموسم فقط.

وبلغت القيمة المالية لكافة صفقات نادي سموحة هذا الموسم التي بلغت 15 لاعبا ، 6 ملايين و500 ألف جنيه.

ويواصل أحمد سامى فرض نفسه على الساحة كأحد أهم المدربين خلال الموسم الحالى بعدما أصبح فريقه صاحب أقوى خط هجوم خلف الأهلى والزمالك ونفس الأمر بالنسبة لخط الدفاع رغم وجود 20 لاعب فقط فى قائمة الفريق.

هذا بالإضافة إلى نجاحه فى اعادة اكتشاف الثلاثى ناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد فتوح فى الموسم الماضي ، ومساهمته فى اكتشاف أحمد حمدى عبدالقادر وإعادة مصطفى فتحى إلى تألقه من جديد.