ممدوح عباس يوجه رسالة للجنة المؤقتة بالزمالك

وجه ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق رسالة غامضة عن رئيس نادي كبير دون ذكر اسمه.

وغرد ممدوح عباس عبر حسابه الشخصي تويتر :" مدير فني لفريق كرة كبير، بدأت تحوم حوله وتحاصره عروض خارجية ".

وتابع :" وهو يناقشها مباشرة أو عن طريق وكيله معتمدا على أن الشرط الجزائي لا يتجاوز 150 ألف دولار وهذا لا يعني شيئا للجهات التي تود العاون معه، وبالمناسبة لدي التفاصيل .



وتابع :" ‏مستغلا وظيفته في المبنى المقابل لنادي شهير في ميت عقبة محاصرا بالمشاكل المالية، طلب بوقاحة عضويتين استثنائيتين وتم الرد عليه تنه ليس هناك نافذة لذلك في هذا الوقت ولا الأوقات القادمة وعلى الأسماء التي قدمت الطلبات أن تدفع الاشتراكات المقررة، وعندي التفصيلات للوزير إن أراد .