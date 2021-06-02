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برلمان

رئيس تضامن النواب: مصر تستطيع بقيادة حكيمة مواجهة كافة التحديات

عبد الهادى القصبى
عبد الهادى القصبى ، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان

وجه  الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر إلى رئيس مجلس النواب الدكتور حنفى الجبالى  بالموافقة على إحالته  موضوع قياس الأثر التشريعى لقانون الاشخاص ذوى الاعاقة لبحث كافة المشاكل والعقبات التى تواجه تفعيل القانون والوقوف على مدى تنفيذه وهو لايقل عن صدور القانون نفسه وهو أحد المهام المناط بها المجلس التشريعى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور وكيل اللجنة النائب أحمد فتحى والنائبة رضوى اسماعيل  وأعضاء اللجنة وممثلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهم  المهندس محمد ابراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق، ومحمد عبد الفتاح مدير عام كبار العملاء بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لبحث  دور الجهاز في مبادرة  دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف القصبى أننا أمام نموذج نجاح فى وزارة الاتصالات بتقديمها مبادرتين لدعم ذوى الهمم  تبعث بهما رسالة أمل، بأن مصر تستطيع أن تحقق الآمال وتستجيب للطموحات فى ظل قيادة مصرية أصيلة تواجه كل التحديات بالعلم والإرادة والصبر ولتحقيق النجاح، مشيرا إلى أننا مسئولين عن قياس الأثر التشريعى لقانون  ذوى الهمم رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، حيث اتضح لنا أن قياس الأثر التشريعى الهدف منه توضيح أن هناك بعض الجهات نجحت فى تفعيل القانون وأخرون أخفقوا فى تنفيذه.

وطالب أن تسير كافة الوزارات المعنية بالقانون، مثلما فعلت وزارة الاتصالات، بتفعيل قانون ذوى الإعاقة، بل بنطالب بتفعيل باقى القوانين التى صدرت التى تمس المواطن، كما طالب القصبى  التنفيذيين فى مؤسسات الدولة بتحديث معلوماتهم التشريعية حول القوانين التى صدرت والمتعلقة بخدمة المواطنين.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لجنة التضامن بالبرلمان مجلس النواب وزارة الإتصالات قانون ذوى الاعاقة

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