صالة إستاد القاهرة تتزين لاستقبال كأس العالم للجمباز

تزينت صالة استاد القاهرة الدولي، لاستقبال بطولة كأس العالم للجمباز، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 حتي 7 يونيو الجاري، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.



وشهدت الصالة استعدادات على قدم وساق من المنظمين، لتظهر في أبهى صورها المعتادة، وحرص الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، على متابعة إعداد الصالة لاستقبال المنافسات، حيث يقام الافتتاح غدا الخميس.



وبذلت اللجنة المنظمة ومدير البطولة المهندس ياسر زايد مجهودات كبيرة لتجهيز صالة استاد القاهرة لهذا الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة داخل قارة إفريقيا، وتم اختيار مصر لقدرتها الكبيرة على استقبال الأحداث العالمية في مختلف الألعاب خلال الفترة الماضية.



ويشارك في البطولة أكثر من ٣٠٠ لاعب ولاعبة يمثلون ١٦ دولة من مختلف دول العالم

وتحظي البطولة باهتمام كبير من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين خصوصا أن البطولة تقام للمرة الأولي في قارة أفريقيا وتحت منظار الاتحاد الدولي للعبة



وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وخضع الجميع للمسحة الطبية أمس، وشدد الدكتور إيهاب أمين على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية من وزارة الصحة.