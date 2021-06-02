جامعة المنصورة تكشف تفاصيل تدشين ثاني مقر للتطعيم بلقاح كورونا

التطعيم من خلال اللقاءات المباشرة مع الطلاب

كشف الدكتور محمد عطية نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، تفاصيل تدشين المقر الثاني للتطعيم بلقاح كورونا.

وقال «عطية» في مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، إن الجامعة لديها 4 أركان في سياستها لهذا العام، إذ أن الركن الأول هو أمان وسلامة كل من ينتسب إلى الجامعة، وبالتالي مع دخول الجامعة في موسم الامتحان الذي يشهد أداء 170 ألف طالب للامتحانات تحت إشراف أكثر من 4 آلاف عضو من أعضاء هيئة التدريس وأكثر من 10 آلاف من العاملين، فكان ضروريا إيجاد مكان مخصص لأعضاء هيئة التدريس والمراقبين والملاحظين وكل الأعضاء المسؤولين عن عملية الامتحانات.



وأضاف نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب،أن الجامعة تستهدف تحقيق أقصى قدر من الأمان للطلاب، وتوجد حملات توعية داخل كل الكليات في الجامعة بأهمية التطعيم من خلال اللقاءات المباشرة مع الطلاب.



وتابع : "نحاول جعل طلابنا هم الحل في تنوير أسرهم وقراهم ومحيطهم الجغرافي، وخصصنا مكانا لمن يرغب من الطلاب أن يسجل لتلقي التطعيم حتى يلقى الدعم الفني والتقني في مسألة التسجيل لنفسه أو لأي شخص من أسرته".