روسيا تعلن موعد استئناف الرحلات إلى منتجعات مصر

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف أن روسيا قد تستأنف رحلات الطيران العارض إلى المنتجعات المصرية خلال صيف العام الحالي.

وأعلنت روسيا الاثنين الماضي استئناف الرحلات الجوية مع 8 دول، هي لبنان والمغرب والنمسا والمجر ولوكسمبورج وموريشيوس وكرواتيا، إضافة إلى الطيران العارض مع ألبانيا، اعتبارا من 10 يونيو المقبل.

وقال مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا إنه اعتبارا من يوم 10 يونيو المقبل، تقرر استئناف الرحلات الجوية المنتظمة على أساس متبادل مع الدول التالية: النمسا "موسكو - فيينا مرتين في الأسبوع"، المجر "موسكو - بودابست مرتين في الأسبوع"، لبنان "موسكو- بيروت مرة واحدة في الأسبوع".

وتابعت في بيان "روسيا ستزيد عدد الرحلات الجوية مع اليونان وأذربيجان وأرمينيا وقطر وأوزبكستان وطاجيكستان ومصر وصربيا وبيلاروسيا وألمانيا اعتبارا من 10 يونيو"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف البيان الروسي أنه "اعتبارا من 10 يونيو، سيتم استئناف الرحلات الجوية المستأجرة مع ألبانيا على طريق موسكو - تيرانا مرة واحدة في الأسبوع".

وأشارت السلطات الروسية إلى أنه اعتبارا من التاريخ المذكور، تقرر زيادة عدد الرحلات الجوية مع بيلاروسيا على طريق موسكو - مينسك إلى 10 مرات في الأسبوع على أساس متبادل".

وجاء في البيان "بداية من 10 يونيو.. سيتم زيادة عدد الرحلات الجوية مع اليونان على طريق موسكو - أثينا بواقع رحلتين في الأسبوع ، مع أذربيجان (موسكو - باكو)، وأرمينيا (موسكو - يريفان)، وقطر (موسكو - الدوحة)، وأوزبكستان ( موسكو - طشقند) وطاجيكستان (موسكو - دوشانبي) - لرحلة واحدة في الأسبوع، مع مصر (موسكو - القاهرة) وصربيا (موسكو - بلغراد) - ما يصل إلى 7 رحلات في الأسبوع".

وأوضحت السلطات الروسية أنه سيتم استئناف الرحلات الدولية مع ألمانيا على طريق موسكو-ميونخ.