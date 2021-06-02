عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن موعد استئناف الرحلات إلى منتجعات مصر

الطيران الروسي
الطيران الروسي

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف أن روسيا قد تستأنف رحلات الطيران العارض إلى المنتجعات المصرية خلال صيف العام الحالي.

وأعلنت روسيا الاثنين الماضي استئناف الرحلات الجوية مع 8 دول، هي لبنان والمغرب والنمسا والمجر ولوكسمبورج وموريشيوس وكرواتيا، إضافة إلى الطيران العارض مع ألبانيا، اعتبارا من 10 يونيو المقبل.

وقال مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا إنه اعتبارا من يوم 10 يونيو المقبل، تقرر استئناف الرحلات الجوية المنتظمة على أساس متبادل مع الدول التالية: النمسا "موسكو - فيينا مرتين في الأسبوع"، المجر "موسكو - بودابست مرتين في الأسبوع"، لبنان "موسكو- بيروت مرة واحدة في الأسبوع".

موسكو تستأنف الطيران إلى لندن غدا.. وتحظر تركيا وتنزانيا

أول تعليق لـ موسكو بشأن مراجعة السودان اتفاقية القاعدة البحرية مع روسيا

وتابعت في بيان "روسيا ستزيد عدد الرحلات الجوية مع اليونان وأذربيجان وأرمينيا وقطر وأوزبكستان وطاجيكستان ومصر وصربيا وبيلاروسيا وألمانيا اعتبارا من 10 يونيو"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف البيان الروسي أنه "اعتبارا من 10 يونيو، سيتم استئناف الرحلات الجوية المستأجرة مع ألبانيا على طريق موسكو - تيرانا مرة واحدة في الأسبوع".

وأشارت السلطات الروسية إلى أنه اعتبارا من التاريخ المذكور، تقرر زيادة عدد الرحلات الجوية مع بيلاروسيا على طريق موسكو - مينسك إلى 10 مرات في الأسبوع على أساس متبادل".

وجاء في البيان "بداية من 10 يونيو..  سيتم زيادة عدد الرحلات الجوية مع اليونان على طريق موسكو - أثينا بواقع رحلتين في الأسبوع ، مع أذربيجان (موسكو - باكو)، وأرمينيا (موسكو - يريفان)، وقطر (موسكو - الدوحة)، وأوزبكستان ( موسكو - طشقند) وطاجيكستان (موسكو - دوشانبي) - لرحلة واحدة في الأسبوع، مع مصر (موسكو - القاهرة) وصربيا (موسكو - بلغراد) - ما يصل إلى 7 رحلات في الأسبوع".

وأوضحت السلطات الروسية أنه سيتم استئناف الرحلات الدولية مع ألمانيا على طريق موسكو-ميونخ.

مصر روسيا موسكو المنتجعات المصرية الطيران الرحلات الجوية

موضوعات متعلقة

روسيا تسجل عقارا جديدا لمنع مضاعفات فيروس كورونا

روسيا تعلن استئناف الرحلات الجوية مع بريطانيا بعد توقف دام ستة أشهر بسبب "كورونا"

وفد روسي يبدأ التفتيش بمطاري شرم الشيخ والغردقة تمهيداً لاستئناف الرحلات المباشرة

ترشيحاتنا

خلال يوم .. مدينة عربية تسجل ثاني أعلى درجة حرارة في العالم

إنقاذ حافلة فريق الكرة بالأهلي من آثار حريق مدرج التتش القديم

الأوقاف تكشف تفاصيل افتتاح 19 مسجدا يوم الجمعة

محافظ البحيرة: مبادرة حياة كريمة جاءت كفكرة من أفكار شباب البرنامج الرئاسي

روسيا تعلن موعد استئناف الرحلات إلى منتجعات مصر

بالأسماء .. أحمد سامى يعيد سموحة لمنافسة الكبار بـ 6 ملايين جنيه فقط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهاجم أحمد مجاهد بسبب فرجانى ساسى

تحذير شديد.. التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم في تلك الحالة

ضربة حظ.. صيادون يعثرون على كنز بملايين الدولارات داخل بطن حوت.. صور

طبيب الأهلي يكشف فرص لحاق قفشة وهاني بمباراة الترجي

إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء نتيجة هذه الأسباب

يتساوى مع نيمار.. باريس سان جيرمان يغري محمد صلاح بنصف مليار جنيه سنويا

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

صفقة جديدة فى الأهلي .. تفاصيل إغلاق ملف كريم فؤاد فى إنبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه.. منة فضالي داخل حمام السباحة ..صور

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

حلق ذقنه.. تحدٍ غريب بين لاعب تشيلسي ومراسل تليفزيوني|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. مش بالسن .. نجمات شكلهن أصغر من أعمارهن

فيديو جراف.. جسد المرأة ملك لها.. تصريحات جريئة لـ منى زكي

فيديوجراف.. وباء قادم من الصين بسلالة جديدة

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الابراشي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

هبة الزياد تكتب: لا تخذل نفسك

خالد جزر يكتب: اجعل تحيا مصر شعارًا تهتدي به

محمود البسيوني يكتب: لا تيأسوا.. ستشرق من جديد

رمضان البيه يكتب: أحوال أهل سلوك طريق الله تعالى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

نادية صبره

معركة مأرب الفيصلية

د.طارق منصور

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ