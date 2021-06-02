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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

عميد إعلام الأزهر يفتخر بطلابه في جلسة حوارية أثناء مشاركتهم في مبادرة كويكب مصر

صدى البلد

عقدت كلية الإعلام جامعة الأزهر ، بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية ، ندوة تثقيفية وحلقة نقاشية حوارية مع الطلاب المشاركين في مبادرة "كويكب مصر "، بحضور الدكتور غانم السعيد عميد الكلية، و هيا علاء منسق الإعلام بوكالة الفضاء المصرية والمنسق العام للمبادرة، والدكتور أحمد البر أستاذ الفلك بكلية العلوم جامعة الأزهر وممثل الوكالة بالجامعة، والدكتور رمضان إبراهيم رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، والدكتور علي حمودة رئيس قسم الصحافة والنشر.

 

َوتقوم مبادرة " كويكب مصر " ، على تدريب أكبر عدد من الطلاب المتميزين في كلية الإعلام لنشر ثقافة الفضاء وبيان أساسيات العلاقات الدولية ودور كل منهما في نشر ثقافة الفضاء بالمجتمع .

 

وقالت هيا علاء، منسق الإعلام بوكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة تعمل على إنتاج برامج تدريبية لفتح المجال لتوطين تكنولوجيا الفضاء، مشيرة إلى أن الوكالة أطلقت مبادرة "كويكب مصر" وهي المبادرة  الأولى من نوعها لنشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء مع طلاب كلية الإعلام.


وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك رغبة منها في نشر الوعي بثقافة الفضاء في مصر، وتسعى الوكالة بقوة، نحو توطين دراسات علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

 

من جانبه، قال الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام، إن كلية الإعلام لا تدخل في مسابقة إلا واحتلت المركز الأول بها، وخير مثال علي ذلك مجلة البحوث الإعلامية التي تصدرها الكلية فإن تصنيفها رقم واحد علي مستوي كليات وأقسام الإعلام في كل الجامعات المصرية.

 

وأكد على ثقته بطلابه الأعزاء، ومن أجل تحفيزهم، واستنفار طاقتهم، فقد وعدهم بتوفير كل مطالبهم وأنه سيتابع مشاريعهم ليل نهار لحين الانتهاء منها وتذليل أي صعاب قد تواجههم.

 

وتحدث الدكتور أحمد البر ممثل الوكالة بالجامعة عن قدرات الطالب الأزهري، وذكر أنه علي قدر عال من الذكاء ويستطيع أن يتحمل العمل تحت أي ضغوط، مستعرضا انجازات طلاب كلية العلوم قسم الفلك لحث الطلاب المشاركين علي زيادة الهمة والنشاط ووعد بمد يد العون للطلاب المشاركين بكل ما أوتي من قوة .

 

وقامت هيا علاء منسق عام المبادرة، بعرض فكرة المبادرة علي الطلاب المشاركين وأجرت معهم جلسة حوارية مفتوحة للإجابة علي تساؤلاتهم، وأعربت عن حبها الشديد للأزهر الشريف بصفة عامة وكلية الإعلام بصفة خاصة.

 

كما أشارت هيا علاء صاحبة المبادرة ، إلى اهتمام الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة بهذه المبادرة وأنه يدعم الطلاب وأن نشر المعرفة والعلوم والثقافة من أهم أولوياته.

 

وذكر الدكتور رمضان إبراهيم رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان ، ثقته المتناهية في طلابه  ووعدهم بمد يد العون لهم من إدارة الكلية والجامعة ، وقام بتقديم الشكر لجميع الحضور .

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