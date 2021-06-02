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رئيس التحرير
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برلمان

القومي لتنظيم الاتصالات يرسل مبادرة دعم ذوي الهمم لتضامن النواب

الجهاز القومى لتنظيم
الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

أعلنت لجنة التضامن بمجلس النواب نص مبادرة دعم وتمكين ذوي الهمم والموجهة الى النائب الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

وذكر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في المبادرة أنه “في إطار التعاون بين لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب الموقر، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يسعدني احاطة لجنتكم الموقرة بمبادرة الجهاز لدعم وتمكين ذوي الهمم، وذلك في اطار أهداف الدولة ومؤسساتها المختلفة إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الهمم، وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم، حتی يكون لهم دور حقيقي في دفع عجلة الإنتاج باعتبارهم فئة هامة وقوة كاهنة يجب استغلالها في الصالح العام”.

وتابع: انطلاقا من دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع المستخدمين، قام الجهاز بتوجيه شركات المحمول بإتاحة الاستخدام المجاني لمجموعة من تطبيقات المحمول الخاصة بذوي الهمم، ويأتي هذا التوجه بما يضمن سهولة نفاذ المستخدمين من ذوي الهمم إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، هدف مبادرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إإتاحة الاستخدام المجاني لمجموعة من التطبيقات الخاصة بالمستخدمين من ذوي الهمم متحدي الإعاقة البصرية والسمعية، والتي تساعدهم في تسهيل مختلف أمور حياتهم، بحيث لا يتم خصم مقابل استهلاكها من باقات الإنترنت المتعاقد عليها لمختلف شركات المحمول، وفي هذا الإطار وجه الجهاز أيضا شركات الاتصالات إلى توفير المزيد من التطبيقات والخدمات للمستخدمين من ذوي الهمم. 

جدير بالذكر أن التطبيقات تقدم مجموعة من الخصائص المتنوعة كخاصية التعرف على الأشياء والعملات والقاری الإلكتروني والمحادثات التلقائية مع متطوعين مبصرين من خلال تقنية المحادثات المرئية عبر الإنترنت وتلك التطبيقات المخصصة لذوى الهمم من متحدي الإعاقة البصرية هي CASH READElephapSee Be My Eyes ونعمل على مختلف أنظمة التشغيل للهواتف الذكية، أما ذوي الهمم من متحدي الإعاقة السمعية فقد تم إتاحة تطبيق Wasel مجانا وهو تطبيق خاص بالاستعلام عن المرافق.

لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجلس النواب شركات المحمول ذوى الهمم

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