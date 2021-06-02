إنقاذ حافلة فريق الكرة بالأهلي من آثار حريق مدرج التتش القديم

نجحت إدارة الأهلي في إنقاذ حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من التعرض للتهشم من آثار الحريق الذي شب في استاد مختار التتش صباح اليوم، الأربعاء.

وكانت حافلة الفريق في مكانها الطبيعي أمام المدرج القديم، وشب الحريق في الدور الثاني الذي يحوي بعض الأخشاب التي تم نزعها منه تمهيداً لهدمه وتطوير ذات المنطقة بقرار من إدارة النادي.

وقامت إدارة وأعضاء النادي بتحريك حافلة الأهلي من اسفل اللهب وإبعادها عن موقع الحريق بأقصى سرعة، حتى قامتي سيارتا الإطفاء بالسيطرة على الأمر نهائياً وإخماد الحريق في تلك الأخشاب.

وكانت إدارة الأهلي أصدرت في وقت سابق قرارا بهدم المدرج القديم وإعادة تطوير المنطقة بعد نقل جهاز الكرة وغرف ملابس اللاعبين إلى المدرج الجديد.

وقال النادي الأهلي إنه تم استدعاء قوات الحماية المدنية التي دفعت بسيارتي إطفاء، ونجحت في إخماد الحريق والسيطرة على الموقف تماما.

وأضاف أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي خسائر.

