خلال يوم .. مدينة عربية تسجل ثاني أعلى درجة حرارة في العالم

سجّلت مدينة مكة السعودية، ثاني أعلى مدينة بالعالم في درجة الحرارة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية بالسعودية، عبد الله المسند، على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأربعاء: "على مستوى العالم قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية.. وتأتي مكة منطقة عرفات كثاني مدينة في العالم".

وأضاف: "درجة الحرارة في يونيو في الرياض عادة متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) يتراوح بين 41 و42 درجة مئوية، ونادرًا ما تنخفض إلى أقل من 39 درجة مئوية، أو تتجاوز 44".

وأضاف: "في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قبيل الفجر) قريباً من 29 درجة مئوية، ونادرًا ما تنخفض إلى 26 درجة مئوية، أو تتجاوز 32 درجة مئوية".