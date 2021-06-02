بلطي وبوري وجمبري.. شاهد أسعار المأكولات البحرية بسوق السمك في إمبابة

رصدت عدسة صدى البلد، آخر أسعار السمك والجمبري فى سوق إمبابة .

وسجل كيلو سمك البلطي 1 سعرًا يتراوح بين 22 و25 جنيها ، وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره بين 19 و21 جنيها ، وسمك البلطى الأسوانى من 17 إلى 37 جنيهًا بحسب الحجم.

وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض بين 90 و130 جنيهًا، بارتفاع وصل 20 جنيها للأحجام الكبرى فقط، وسجل سعر كيلو سمك البورى 2 سعر 38 جنيها، وسجل سعر كيلو الماكريل نحو 25 جنيها.



فيما بلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها، سعر كيلو سمك المكرونة السويسى 70 جنيها، ووصل سعر كيلو سمك موسى إلى 130 جنيها للكيلو .