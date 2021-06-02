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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محاضرة فنية لرجال طائرة الأهلي قبل مباراة الزمالك

صدى البلد

يعقد محمد مصيلحي المدير الفني لـ«رجال طائرة الأهلي» محاضرة فنية مهمة للاعبي الفريق قبل انطلاق مباراة الزمالك المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء.
ومن المنتظر أن يقوم “مصيلحي” خلال المحاضرة بشرح العديد من الجوانب الفنية والخططية، مع تحديد المهام المطلوبة من كل لاعب في فريق «رجال طائرة الأهلي» خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.
ويلتقي «رجال طائرة الأهلي» مع الزمالك في السادسة مساء اليوم على صالة نادي المقاولون العرب في ختام منافسات بطولة الدوري، والتي يسعى الفريق إلى الفوز بها والتتويج باللقب.
وحرص الجهاز الفني على دخول «رجال طائرة الأهلي» معسكرا مغلقا خلال الساعات الماضية للاستعداد بشكل مناسب للمباراة المرتقبة.

 

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