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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمناطق الحضارية الجديدة

صدى البلد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع رؤساء الأحياء ببورسعيد ومدينة بورفؤاد، وذلك لمتابعة سير العمل فى المشروعات الخدمية بالأحياء، ومستوى  الخدمات المقدمة بالمناطق المطورة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ومساعد مدير الأمن، ومسئولى مديرية  الطرق وإدارة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

 

ووجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء خلال الاجتماع، بتكثيف حملات المتابعة للخدمات المقدمة بالمناطق التى تم تطويرها بعد أن كانت وكرا للعشوائيات بجميع الأحياء، والحفاظ على المستوى الحضارى الذى حققته المحافظة فى المناطق، وعدم السماح بعودة أى أشكال للإشغالات والعشوائية مجددا.

 

وأكد ضرورة تكثيف حملات النظافة اليومية وفرض الأمن والنظام والمتابعة المستمرة من قبل رؤساء الأحياء بالمناطق التى تم تطويرها، وذلك حرصا على الاستمرار فى الحفاظ على المستوى الجمالى والحضارى ببورسعيد، تماشيا مع التنمية المحدثة على أرض المحافظة.

 

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وقال  محافظ بورسعيد إن محافظة  بورسعيد حققت إنجازا كبيرا فى ملف القضاء على المناطق العشوائية وتحويلها لمناطق حضارية تقدم خدمات على أعلى مستوى وتعكس الصورة الحضارية للمحافظة، حتى أصبحت محافظة بورسعيد المحافظة الأولى الخالية من العشوائيات.

 

وأكد استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للانتهاء من أشكال العشوائية والإشغالات والحفاظ على ما يتم إنجازه من مشروعات خدمية وتنموية تهدف لتقديم مستوى معيشى أفضل للمواطن فى هذه المناطق.

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محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد العشوائيات المشروعات الخدمية مشروعات خدمية وتنموية اللواء عادل الغضبان المناطق العشوائية

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