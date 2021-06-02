رئيس تضامن النواب: علينا إبراز الإنجازات لمواجهة أعداء الوطن والمتربصين

أكد رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى أن مصر تلعب دورا قياديا فى المنطقة وأصبح لها وجود مؤثر ولدينا إرادة مصرية أصيلة بفضل القيادة السياسية الحكيمة الممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلنا صفا واحدا نسير فى هذا الاتجاه بناء مصر الجديدة .

موضحا أن لدينا كل كل يوم إنجازات جديدة فى مختلف الأصعدة يجب على الجميع أن يسعى أن تصل تلك الإنجازات إلى المواطن البسيط لمواجهة قضية الإحباط واليأس من أعداء الوطن ومحاولاتهم لإبراز سلبيات مزيفة ولكن أوضح أن لدينا إيجابيات كثيرة وإنجازات يومية وايضا لدينا بعض السلبيات ونسعى إلى حلها ومواجهتها ولكن نرفض أن يتم طمس كل تلك الإيجابيات وإبراز السلبيات لإحباط المواطن .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن بحضور ممثلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.