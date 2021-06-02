عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس تضامن النواب: علينا إبراز الإنجازات لمواجهة أعداء الوطن والمتربصين

رئيس لجنة تضامن النواب
رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى

أكد رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى أن مصر تلعب دورا قياديا فى المنطقة وأصبح لها وجود مؤثر ولدينا إرادة مصرية أصيلة بفضل القيادة السياسية الحكيمة الممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلنا صفا واحدا نسير فى هذا الاتجاه بناء مصر الجديدة .

موضحا أن لدينا كل كل يوم إنجازات جديدة  فى مختلف الأصعدة يجب على الجميع أن يسعى أن تصل تلك الإنجازات إلى المواطن البسيط لمواجهة قضية الإحباط واليأس من أعداء الوطن ومحاولاتهم لإبراز سلبيات مزيفة ولكن أوضح أن لدينا إيجابيات كثيرة وإنجازات يومية وايضا لدينا بعض السلبيات ونسعى إلى حلها ومواجهتها ولكن نرفض أن يتم طمس كل تلك الإيجابيات وإبراز السلبيات لإحباط المواطن .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن بحضور ممثلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

الرئيس السيسي لجنة التضامن بالبرلمان مجلس النواب القيادة السياسية الانجازات

ترشيحاتنا

تعرف علي خطة استعداد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

فيديوجراف| قريبا في مصر.. الصحة العالمية توافق على لقاح سينوفاك

مشاهد مؤثرة من جنازة إيفلين السويسرية.. شاهد

يستعرض عددا من الملفات.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء

نجم مونبليه الفرنسي معروض على الزمالك تحسباً لرحيل ساسي

التموين: خطة طموحة لتطوير شركات الزيوت التابعة.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنقاذ حافلة فريق الكرة بالأهلي من آثار حريق مدرج التتش القديم

انهيار كبير في أسعار الذهب عالميا وصعود الدولار | تفاصيل

تحذير شديد.. التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم في تلك الحالة

خالد الغندور يهاجم أحمد مجاهد بسبب فرجانى ساسى

صدمة.. استبعاد محمد صلاح من جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

ضربة حظ.. صيادون يعثرون على كنز بملايين الدولارات داخل بطن حوت.. صور

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

في أسرع وقت.. رئيس الوزراء يناشد المواطنين بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة صيفية .. أسما شريف منير تستعرض جمالها على انستجرام

بالمايوه.. منة فضالي داخل حمام السباحة ..صور

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

فيديو

فيديوجراف.. مش بالسن .. نجمات شكلهن أصغر من أعمارهن

فيديو جراف.. جسد المرأة ملك لها.. تصريحات جريئة لـ منى زكي

فيديوجراف.. وباء قادم من الصين بسلالة جديدة

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الابراشي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

هبة الزياد تكتب: لا تخذل نفسك

خالد جزر يكتب: اجعل تحيا مصر شعارًا تهتدي به

محمود البسيوني يكتب: لا تيأسوا.. ستشرق من جديد

رمضان البيه يكتب: أحوال أهل سلوك طريق الله تعالى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

نادية صبره

معركة مأرب الفيصلية

د.طارق منصور

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ