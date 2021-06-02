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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بتكلفة 25 مليون جنيه.. محافظ الجيزة يفتتح محطة مياه ناهيا

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يفتتح محطة مياة ناهيا

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة  اليوم ، محطة مياه ناهيا وبحضور الإعلامية فريدة الزمر بنت ناهيا ، والنائبة هند رشاد والنائب خالد طايع أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن،  وبحضور الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة،  ومنصور بدوي ، واللواء محمد عبد الحميد رئيس مدينه كرداسه رئيس مجلس مدينة كرداسة.

وتعمل محطة مياه ناهيا بطاقة 40 الف متر مكعب في اليوم وتخدم المحطة ما يقرب من 800 الف مواطن ،و بتكلفة 25 مليون جنيه، وأيضا جاري انهاء اعمال الصرف والمياه بمنطقة ناهيا وكرداسة ومن المنتظر أن تنتهي تلك الاعمال في خلال 3 شهور.

ووجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بضرورة ، ربط محطة المياه الجديدة بشبكة المياه الجديدة بعد تطهيرها لضمان تدفق المياه و وصولها للمواطن، و العمل علي قدم و ساق للانتهاء من كافه الموعوقات التي تتمثل في تصاريح للانتهاء من مشروع الصرف الصحي ، وتخصيص قطعه ارض للكهرباء لإنشاء موزع كهرباء لخدمة استقرار التيار الكهربائي ،ورصف شارع ناهيا و ربط القرية بالمدينة عن طريق هذا المحور الهام.

ومن جانبها أكدت النائبة هند رشاد أن هناك تعاون مثمر وبناء بين القيادات التنفيذية بمحافظة الجيزة ، وبين أعضاء مجلس النواب بدائرة كرداسة وكان نتاج ذلك افتتاح محطة مياه ناهيا والتى تخدم عدد كبير من الأهالي ، ومازال العمل جاري للإنتهاء من أعمال الصرف الصحي والمياة بالدائرة.

واثنت رشاد على جهود المسؤولين بالجيزة ، وأيضا أعضاء مجلس النواب بكرداسة على التعاون المثمر لخدمة المواطنين والأهالي سؤاء بكرداسة أو أي منطقة أخري بالمحافظة.

وفي السياق ذاته تقدم النائب خالد طايع نائب كرداسة بالشكر أولا لمحافظ الجيزة والتنفيذين بها ، ولأهالي ناهيا وكرداسة ، لجهودهم المخلصة والدؤوبة للحفاظ على جهود الدولة التى تقوم بها لخدمة أهالينا فى كرداسة ، مؤكدا أننا سنواصل العمل من أجل خدمة الاهالي بكرداسة والجيزة.

ومن جانبه أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركه المياه بتوفير عربات في قريه ناهيا للتيسير علي المواطنين للتعاقد و تقسيط الاشتراك في شبكه الصرف الصحي.

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اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة منطقة ناهيا كرداسة مشروع الصرف الصحي

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