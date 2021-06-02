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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا تحرر 55 مخالفة لمنشآت غذائية خلال حملات رقابية

استمرار الحملات الرقابية
استمرار الحملات الرقابية على السلع الغذائية بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية من خلال المرور على المنشات الغذائية ومنافذ بيع وتصنيع المواد الغذائية بجميع مراكز المحافظة، وذلك بهدف إحكام الرقابة للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة على المواطنين حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.

 يأتي ذلك ، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والتأكد من انها صالحة للإستهلاك الآدمي، وتوافر الاشتراطات البيئية والصحية بكافة القطاعات الخدمية.

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فرق مراقبة الأغذية نفذت حملات تفتيشية ورقابية على المنشآت الغذائية  ، حيث تم المرور على 189 منشأة غذائية، وتم تحرير 55 مخالفة لمنشآت غذائية، حيث تنوعت المخالفات بين عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية، مؤكداً على استمرار تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة.

وقال الدكتور على قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، إنه تم إعدام 335 كيلو جرام أغذية مختلفة، و 48 لتر من المواد السائلة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 115 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

 

المنيا حملات تفتيشية مديرية الصحة حملات رقابية المواد الغذائية السلع

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