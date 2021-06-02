شاهد.. آخر ما تم إنجازه في ممشى أهل مصر على كورنيش النيل
رصدت عدسة موقع " صدى البلد " اليوم الأربعاء، آخر التطورات فى أعمال إنشاء ممشى أهل مصر على كورنيش النيل.
يُذكر أن الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، تفقد شارع كورنيش النيل بحى روض الفرج، وذلك لمتابعة أعمال التطوير الجارية لمشروع ممشى أهل مصر ، ومتابعة آخر التطورات الجارية للمشروع بحضور رئيس حى روض الفرج.
كشف المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان، مراحل تنفيذ وتطوير ممشي أهل مصر.
وقال "الرفاعي"، خلال تصريحات صحفية، إن مبادرة ممشي مصر تعتبر من أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أنه كانت هناك توجيهات من الرئيس السيسي بتطوير ممشي نهر النيل بدءًا من نطاق محافظة القاهرة الكبرى من حلوان جنوبا وحتى شبرا الخيمة شمالا بالاتجاهين ذهابا وإيابا.
وأشار إلى أنه تم البدء في المشروع على عدة مراحل، تضمنت المرحلة الأولى بداية من كوبري 15 مايو وحتى كوبري إمبابة بطول ما يقرب من 2 كيلو، وتم تنفيذ عدد 19 مبنى يتضمنها 62 محلاً، و5 كافتيريات و5 مطاعم، وتم عمل 5 جراجات بسعة 180 سيارة، مردفا أنه تم العمل في هذه المبادرة وفقا لرؤية مصر 2030.