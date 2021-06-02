التضامن تفتتح الدورة الثالثة لمعرض "ديارنا للأثاث والمفروشات".. فيديو

قال عادل بكساوي مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتسويق والمعرض، إن إقامة معرض "ديارنا للأثاث والمفروشات" لتجهيز الفتيات والعرائس، وأن هذه الدورة الـثالثة له في معارض الأثاث.

وأوضح "بكساوي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" المذاع على قناة "دي أم سي"، أنه تم إطلاق المعرض في محافظتي المنيا وأسيوط وهذا المعرض الثالث ينفيذ على نطاق أوسع.

وأضاف مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتسويق والمعارض، أنه ضم في هذا المعرض إلى جانب الأثاث المفروشات اليدوية الخاصة بتجديد الأثاث وتجهيز العرائس.

وأشار إلى أن شركة الأزياء الراقية عقدت بروتوكولا مع وزارة التضامن في الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة، لتكون منظومة متكاملة من حيث الأثاث والسلع والمفروشات.