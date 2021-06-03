خطة النواب تناقش تعديلات قانون القيمة المضافة .. اليوم

تعقد لجنة الخطة و الموازنة بالبرلمان اجتماع اليوم الخميس لمناقشة مشروعي قانوني مقدمين من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وتعقد اللجنة 7 إجتماعات خلال الأسبوع القادم عقب الجلسات العامة- حيث يناقش الاجتماع الاول لمناقشة مشروع موازنة وزارة التنمية المحلية فيما يخص محافظتي سوهاج واسيوط للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢.

وينعقد الاجتماع الثاني لمناقشة مشروع موازنة وزارة التنمية المحلية فيما يخص محافظتي الدقهلية والغربية للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢.

الاجتماع الثالث يناقش مشروع موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢ ، كما تناقش اللجنة في اجتماعها الرابع مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الخامس موازنة البرامج والأداء والتي تم تطبيقها على بعض الوزارات والجهات التابعة والمستقلة وذلك للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢.

الاجتماع السادس يناقش مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام ٢٠٢١ /٢٠٢٢ وكذلك تدراس ونظر تقرير مجلس الشيوخ عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن ذات السنة وفى ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار وتختم اللجنة اجتماعتها بمناقشة مشروع موازنة مجلس النواب للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢.

الجدير بالذكر أن الأسبوع المقبل يمثل الاسبوع الاخير في اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١، وذلك لأعداد تقرير شامل عن الموازنة العامة للدولة من قبل لجنة الخطة والموازنة وذلك قبل مناقشتها في الجلسة العامة.