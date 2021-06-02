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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة عامل بأزمة قلبية بالمنصورة والرائحة الكريهة تكشف الوفاة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

كشفت الرائحة الكريهة المنبعثة من إحدى الشقق، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، عن وفاة عامل.
وكان إخطار قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق الكائنة بمنطقة المجزر دائرة القسم.
وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص تم التقابل مع المُبلغ ويدعى الدسوقي.ف.ع. (48 عاما)، موظف بنيابة السنبلاوين ومقيم بندر طلخا، وأقر بأن الشقة محل البلاغ خاصة بأخيه من الأم السيد.إ.م. (55 عاما-عامل)، وبدخول المكان تبين أنها كائنة بالطابق الأرضي بعقار مكون من طابق واحد بمساحة 20 متر تقريبا، وسلامة جميع الأبواب والنوافذ، ووجود جثمان المذكور مسجى على ظهره بسرير غرفة النوم يرتدي ملابسه كاملة.
بمناظرة الجثة تبين أنها في حالة تعفن، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، وبسؤال المبلغ قرر أن أخيه يقيم بمفرده بالشقة ويعاني من مرض نفسي وأمراض الشيخوخة، وأنه علم من بعض الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة سكنه فحضر وفوجئ بوفاته، ولم يتهم أحدا ولا يشتبه في وفاته جنائيا.
وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5178 إداري قسم أول المنصورة، وأخطرت النيابة العامة.

جثة عامل المنصورة شقة الدقهلية

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