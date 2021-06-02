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أخبار العالم

سفير مصر بلبنان يستقبل المفكر العربي رضوان السيد الفائز بجائزة النيل للمبدعين العرب

صدى البلد

 استقبل السفير ياسر علوي سفير مصر بلبنان اليوم /الأربعاء/ المفكر العربي الدكتور رضوان نايف السيد الفائز بجائزة النيل المصرية للمبدعين العرب لعام 2020 – 2021، والتي أعلنتها أمس وزيرة الثقافة المصرية رئيس المجلس الأعلى للثقافة.
وقال السفير ياسر علوي خلال اللقاء - الذي حضرته وكالة أنباء الشرق الأوسط وعدد من وسائل الإعلام اللبنانية - إن جائزة النيل هي أعلى جائزة تمنحها مصر، معتبرا أن منحها للمفكر العربي رضوان السيد تعد تكريما كبيرا وتتويجا لفكره المستنير ودراساته في تجديد الفكر الديني والفكر السياسي العربي، مستشهدا بكتبه حول الاسلام المعاصر وتقاليد الاستشراق الألماني.
وعبر السفير ياسر علوي عن سعادته بمصادقة المفكر اللبناني الدكتور رضوان السيد على مدار أكثر من 20 عاما، مشددا على أن هذه الجائزة تعد تكريما لمسيرة طويلة من العلم والثقافة التي تحيي تقاليد الفكر المستنير والقانون والدستور.
وأضاف السفير ياسر علوي ،في كلمته، أن فكر الدكتور رضوان السيد يجسد لبنان الذي يحبه ويؤمن به كل مصري وعربي، وهو لبنان الفكر والثقافة والاستنارة والقانون والدستور، مؤكدا أن كل ما دون ذلك هو إنحراف عن حقيقة لبنان ومصيره إلى زوال ليعود لبنان بصورته العالقه في أذهان المصريين والعالم أجمع.
من جانبه، عبر المفكر العربي اللبناني الدكتور رضوان السيد عن فخره بمصر وبفوزه بجائزة النيل، موجها الشكر لمصر وللسفير المصري في بيروت ياسر علوي على الاستقبال الحافل اليوم.
وقال الدكتور رضوان السيد إنه تعلم في مصر وحصل على شهادته الجامعية من جامعة الأزهر الشريف، مؤكدا أن ثقافته مصرية وأن الإشكاليات الكبرى التي تصدى لدراستها على مدار 40 عاما في الفكر العربي والاسلامي تعلمها في مصر.
وأضاف قائلا: " مصر تحمي ولا تهدد وتصون ولا تبدد وتتحمل من أجل خير البشرية ما لا يستطيع ولا يطيق أحد وترعى خير العرب أجمعين."
وعبر الدكتور رضوان السيد عن اعتزازه الكبير بالحصول على جائزة النيل للمبدعين العرب بإعتبارها تكريما لكبار المفكرين والمثقفين العظماء مؤكدا أنها جائزة علمية من طراز فريد.
وأوضح أن العلاقات بين مصر ولبنان تعد شراكة ممتدة لأكثر من قرن وربع من الزمان، مؤكدا أن مصر تحاول المساعدة دائما من أجل حكم القانون والدستور لدى الشعب اللبناني.

 

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