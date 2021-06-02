التموين: خطة طموحة لتطوير شركات الزيوت التابعة.. تفاصيل

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم إنتاج كميات كبيرة من عبوات الزيت زنة ٨٠٠ مللي بسعر ١٧ جنيها وزنة ١ لتر بسعر ٢١ جنيها بالتساوي لصرفها على البطاقات التموينية لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنوع في العبوات المطروحة لعدم حدوث أي مشاكل عند منافذ التوزيع.

وقال الدكتور أحمد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، إن حجم إنتاج الشركة اليومي ٥٠٠ طن تنقسم ٥٠٪ لعبوات ٨٠٠ مللي و ٥٠٪ لعبوات ١ لتر.

وأضاف عبد الوهاب أنه بعد قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بطرح عبوات بأوزان جديدة لأصحاب البطاقات التموينية لمواجهة الزيادة العالمية التي تحملتها الوزارة لعدة أشهر، أكد أن الإنتاج الشهري يصل إلى ١٥ ألف طن يتم توزيعها لشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة توزيعها على المنافذ من بقالي تموين وفروع جمعيتي، كما أنه يتم التوريد مباشرة لـ المجمعات الاستهلاكية الأهرام والنيل والإسكندرية، موضحا أن النصيب الأكبر في التوريد لصالح شركتي الجملة.

وأشار إلى أن وزارة التموين لديها احتياطي من الزيت يكفي حتى ٥ أشهر، وتستهلك مصر ٢.٤ مليون طن زيت سنوياً.

وأوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية تجتمع كل 3 أشهر، وكلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خام ومعبأ وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لجميع أطراف المنظومة وفى مقدمتها المستهلك المصري، حتى يمكن مواجهة أى أزمات أو اختناقات قد تحدث لأى سبب من الأسباب وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى جميع قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوه سعرى او اغراق سلعي او ندرة سلعية.

وأكد أن السوق المصرية تلبى احتياجاته من الزيوت من خلال الاستيراد للمادة الخام من الخارج أو السوق المحلية، ومن الملاحظ أنه خلال الفترة الماضية والممتدة منذ ديسمبر 2020 حتى مايو 2021 شهدت أسعار الزيوت العالمية ارتفاعا ملحوظا وزيادة مضطردة في سعر المادة الخام وصلت إلى ما يقرب من 21,500 ألف جنيه للطن الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت.

وأكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتطوير شركات الزيوت التابعة لها من خلال خطة طموحة للارتقاء بحجم الإنتاج المحلي من الزيوت.

وأضاف أحمد كمال أن الهدف من تلك الخطة أن تتمكن شركات الزيوت من المنافسة والاستمرارية وتطوير العملية الإنتاجية بما ينعكس إيجابيا على العاملين وعملية الإنتاج والحصول على حصة أكبر من سوق الزيوت محليا وتلبية الاستهلاك المحلي.

من جهته، قال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال جولة تفقدية على مصنع شركة الإسكندرية للزيوت والصابون بكفر الزيات في محافظة الغربية، إن شركة الإسكندرية للزيوت والصابون تعد من أكبر شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من حيث حجم الإنتاج و التوزيع على محافظات الجمهورية.

وأضاف رمضان الشحات أن سلعة الزيت التمويني يتم ضخها بشكل طبيعي ودون أي أزمات لدى منافذ التموين المختلفة، والتي يبلغ عددها ما يقرب من 40 ألف منفذ ما بين بقال تموين وجمعيتي وفروع مجمعات استهلاكية.

