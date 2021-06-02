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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وارسو تتوعد بالرد المناسب على روسيا بعد القبض على معارض في طائرة بولندية

الرئيس البولندي أندريه
الرئيس البولندي أندريه دودا

انتقد المسؤولون البولنديون، اليوم الأربعاء، روسيا بعد القبض على المعارض أندريه بيفوفاروف في طائرة بولندية في مطار سانت بطرسبرج، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. 

 

‎وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر، لإذاعة بولسكي صباح اليوم: " هذا موقف غير مقبول إطلاقًا".

‎وأوضح باويل موشا، مستشار الرئيس البولندي أندريه بابيس، إن هيئة الطيران المدني البولندية ستحلل بيانات الرحلة المعنية، التي ستقدمها خطوط «لوت» الجوية، كما سيتم اتخاذ إجراءات «ملائمة ومناسبة» بناء على القانون الدولي وقانون الطيران.

 

‎جدير بالذكر، أن  لبيفوفاروف معارض روسي يبلغ من العمر(39 عاماً) وتم القبض عليه من الجانب الروسي  بسبب نشاطه السابق كرئيس لمنظمة «أوبن راشا»التي تنتقد الكرملين منذ أيام.

‎وقالت وكالة تحقيقات معنية، أمس الثلاثاء، إنه متهم بالانتماء “لمنظمة "غير مرغوب فيها”.

أندريه بيفوفاروف طائرة بولندية مطار سانت بطرسبرج مستشار الرئيس البولندي مستشار الرئيس

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