الداخلية تضبط 15 طن لانشون مجهول المصدر داخل مخزن في حلوان

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها التموينية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الغش التجارى.

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مخزن مواد غذائية "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة حلوان).

وأسفرت الحملة عن ضبط المذكور وبحوزته (14,724 طن لانشون) مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.