نجم مونبليه الفرنسي معروض على الزمالك تحسباً لرحيل ساسي
عرض أحد وكلاء اللاعبين الجنوب أفريقي كيجان دوللي لاعب الوسط المهاجم السابق بنادي صن داونز ولاعب فريق مونبيليه الفرنسي على مسئولي نادي الزمالك لضمه تحسبًا لعدم التجديد للتونسي فرجاني ساسي.
وتم عرض كيان دوللي على مسئولي الزمالك بعد رحيله عن النادي الفرنسي بعد ما أصبح اللاعب البالغ 28 عاماً يبحث عن فريق جديد.
يأتي ذلك في الوقت الذي يفكر فيه صن دوانز في استعادة اللاعب إلا أن كيجان لم يحسم وجهته المقبلة حتي الآن، وسيتم عرض الأمر على الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض خلال الفترة الحالية لمعرفة رأيه.