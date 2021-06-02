نجم مونبليه الفرنسي معروض على الزمالك تحسباً لرحيل ساسي

عرض أحد وكلاء اللاعبين الجنوب أفريقي كيجان دوللي لاعب الوسط المهاجم السابق بنادي صن داونز ولاعب فريق مونبيليه الفرنسي على مسئولي نادي الزمالك لضمه تحسبًا لعدم التجديد للتونسي فرجاني ساسي.

وتم عرض كيان دوللي على مسئولي الزمالك بعد رحيله عن النادي الفرنسي بعد ما أصبح اللاعب البالغ 28 عاماً يبحث عن فريق جديد.

يأتي ذلك في الوقت الذي يفكر فيه صن دوانز في استعادة اللاعب إلا أن كيجان لم يحسم وجهته المقبلة حتي الآن، وسيتم عرض الأمر على الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض خلال الفترة الحالية لمعرفة رأيه.