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رئيس التحرير
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مرأة

أحدث إطلالات فهرية أفجان

بإطلالة جريئة.. فهرية أفجان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

فهرية أفجان
فهرية أفجان

نشرت الممثلة التركية فهرية أفجان، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، ظهرت فيها بإطلالة جرئية وساحرة من على غلاف إحدى المجلات، وهو ما عبر عنه متابعيها من خلال تعليقات الإعجاب.

 

تفاصيل إطلالة فهرية أفجان

وظهرت فهرية أفجان مرتدية توب باللون الأصفر هاف ستومك وعليه قميص مشجر باللون الأخضر نصف كم وعليه ورود باللون الأصفر والأبيض، واختارت عليه شورت بنفس لون وشكل القميص، وهو ما أبرز أنوثتها.
 

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وتركت فهرية أفجان خصلات شعرها منسدلا عبر ظهرها بتسريحة ويفي انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولفتت فهرية أفجان الأنظار لاطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الكشميري الناعم، مع الماسكرا والكحل باللون الأسود والآي لاينر والآي شادو بالألوان الترابية وهو ما أبرز  رقة وجمال ملامحها.


وأكملت فهرية أفجان إطلالتها بارتداء الإكسسوارات، حيث قامت باختيار قلادات باللون الهبي مع قرطين ناعمين بنفس اللون، وهو كما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة.
 

حياة فهرية أفجان الأسرية


الممثلة التركية فهرية أفجان من أصل ألماني ولدت في 4 يونيو 1986 في ألمانيا، وهي من أم شركسية الأصل وأب تركي من نازحي مدينة كافالا. 

 

ودرست فهرية أفجان في جامعة هاينريش هاينه الألمانية في قسم علم الاجتماع، لكنها انتقلت فيما بعد إلى إسطنبول مع والدتها.

 

أعمال فهرية أفجان الفنية


صورت فهرية أول مسلسل تليفزيوني لها والذي أظهر قدرتها التمثيلية؛ حيث برعت في أداء دور "نجلاء" في مسلسل الأوراق المتساقطة.
 

وفي العام نفسه، قدمت فهرية أفجان أول تجربة سينمائية لها بدور البطولة في فيلم Aşk Tutulması، وفيلم أنت منزلي، و شاركت عام 2006 في مسلسل Hasret وCennet، وقامت بأداء دور البطولة في مسلسل الربيع الكاذب (Yalancı Bahar) أمام الممثل العالمي جانسيل إلتشين وانتهى المسلسل مبكرًا لظروف شركة الإنتاج بالرغم من أنه كان ناجحًا.
 

واشتهرت فهرية أفجان فى مسلسل "طائر النمنمة" عام 2013 - 2014 التي لعبت دور البطولة فريدة، ولها فيلم "العشق يشبهك" مع الممثل التركي بوراك أوزجيفيت.


وقامت فهرية أفجان بدور جديد في مسلسل "حَتَّى الْمَمَاتِ" مع انجين أكيوريك بدور محامية، كما أنها قامت بتصوير إعلانات ماركة كوتون Koton العالمية في صيف 2017.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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