تعرف علي خطة استعداد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

انتهى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالاهلى من وضع سيناريو الاستعداد لمواجهة الترجى الرياضى التونسى بملعب رادس 19 يونيو الحالى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

واستقر المدرب الجنوب افريقى على تقسيم خطة الإعداد لثلاث مراحل أولاها التدريبات الجماعية مع التدرج البدنى بعد الراحة السلبية التى منحها للاعبيه عقب العودة من الدوحة والفوز بكأس السوبر الافريقى على حساب نهضة بركان المغربى بهدفى محمد شريف وصلاح محسن.

وأخطر موسيمانى الجهاز الإدارى بأن المرحلة الثانية ستبدأ فى السابع من يونيو الحالى بزيادة التدريبات مع تنظيم مباراة ودية أو اثنتين حسب حالة اللاعبين وقتها على ان تكون المرحلة الثالثة والأخيرة هى السفر مبكرا الى تونس على متن طائرة خاصة، ووضع موعد مبدئي 15 يونيو بهدف تعويد اللاعبين على الاجواء هناك.

وقام فريق التحليل بالنادى بتجهيز اكثر من 12 مباراة للترجى فى دورى أبطال إفريقيا والدورى التونسى وتسليمها لموسيمانى فعليا وبدأ فى مشاهدتها بهدف التوصل للطريقة الأنسب لمواجهة المنافس.

واستقر موسيمانى على أن تكون المرحلة الثانية من الإعداد لمواجهة الترجى فى سرية تامة على ان يكون هناك قرار بغلق إستاد مختار التتش فى تلك الفترة بهدف تحفيظ لاعبيه الخطة التى سيخوض بها المباراة.

ويغيب عن الفريق الاحمر خلال التدريبات فى تلك الفترة كل من على معلول، واليو ديانج، ووالتر بواليا للانضمام لمنتخبات بلادهم، تونس ومالى والكونغو، فى فترة الاجندة الدولية بينما غادر بدر بانون إلى المغرب للانتظام فى معسكر منتخب أسود الأطلسى المحليين.

ومن المقرر أن يعود بانون وديانج وبواليا الى القاهرة يومى 11 و 12 يونيو بينما سينضم معلول للبعثة الحمراء فى تونس عقب وصولها إلى هناك.