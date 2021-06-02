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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشعر كيرلي.. مريم اوزرلى تشارك صورة مع كلبها |شاهد

مريم اوزرلي
مريم اوزرلي

نشرت الممثلة التركية مريم اوزرلى صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت  مريم أوزرلي في الصورة مع كلبها مما أثار إعجاب متابعيها.

 

ومن الناحية الجمالية قامت مريم أوزرلي بترك خصلات شعرها بشكل كيرلي لتضفي لمسة ناعمة على إطلالتها، ولم تتكلف في وضع الماكياج.


مريم أوزرلي، ولدت في ألمانيا عام 1983، وهي إحدى أشهر الفنانات اللاتي حققن نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بدورها في المسلسل التركي «القرن العظيم»، والمعروف باسم حريم السلطان، وجسدت فيه دور السلطانة هُيام زوجة السلطان سليمان القانوني. 


قدمت مريم أوزرلي خلال مسيرتها الفنية 4 أفلام و3 مسلسلات، حققت بأحدها شهرة كبيرة، ونجاحًا واسعًا وهو مسلسل «حريم السلطان»، حلت ضيفة في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، والذي كشفت خلاله عن العديد من الجوانب في شخصيتها وحياتها، دون أن تتجمل في الوقت الذي تحاول العديد من الفنانات إظهار صورتهن على أكمل وجه.

مريم اوزرلي التواصل الاجتماعي انستجرام الفن برنامج صاحبة السعادة

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