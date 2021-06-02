الامين العام للأمم المتحدة يدين هجمات الكونغو ويطالب بمحاسبة المسؤولين عنها

الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشدة، الهجمات التي شنها مؤخراً، أفراد يشتبه في انتمائهم لتحالف القوى الديمقراطية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعيا السلطات الكونغولية إلى التحقيق في هذه الحوادث وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وكرر الأمين العام التأكيد على أن الأمم المتحدة، من خلال ممثلها الخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ستواصل دعم حكومة وشعب الكونغو الديمقراطية في جهودهما لإحلال السلام والاستقرار في شرق البلاد.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة في نيويورك، أشار بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام، "ستيفان دوجاريك" إلى أن الهجمات التي استهدفت مخيمات النازحين داخليا بالقرب من بلدات بوغا في إقليم إيرومو بمقاطعة إيتوري وتشابي في إقليم كيفو الشمالي، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 55 مدنيا وإصابة الكثيرين.

ووفقاً للبيان، تم نشر قوة الرد السريع من بعثة الأمم المتحدة في البلاد (مونوسكو) في المناطق المتضررة، بينما ساعدت قوات حفظ السلام الجرحى، بما في ذلك عمليات الإجلاء الطبي.