فيديوجراف| قريبا في مصر.. الصحة العالمية توافق على لقاح سينوفاك

اعلنت منظمة الصحة العالمية موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد.

منظمة الصحة العالمية تقر لقاح سينوفاك

إقرار المنظمة للاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك يعطي إشارة للجهات الرقابية الوطنية بخصوص سلامة المنتج وفعاليته.

كما سيسمح بإدراج اللقاح في برنامج كوفاكس العالمي لتوفير اللقاحات بشكل أساسي للدول الفقيرة والذي يواجه مشكلات كبيرة في الإمداد بسبب تعليق التصدير من الهند.

تصنيع لقاج سينوفاك في مصر

وتعتبر مصر من اوائل الدول الأفريقية التي أخذت خطواتها في تصنيع لقاح سينوفاك تمهيدا لطرحه بالأسواق إضافة إلى تصديره إلى الخارج .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول تصنيع لقاح سينوفاك في مصر من خلال الفيديوجراف التالي.