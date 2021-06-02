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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 95 مليون جنيه.. افتتاح محطة الصرف الصحي بقرية الصُفيرة بأوسيم

افتتاح محطة الصرف
افتتاح محطة الصرف الصحي

 افتتح  اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مشروع محطة رفع الصرف الصحى بقرية الصفيرة التابعة لمركز أوسيم، فى اطار خطة المحافظة للأرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحى فى جميع القرى المحرومة، وذلك إستكمالآ لسلسة الافتتاحات التي تشهدها محافظة الجيزة في عدد من المشروعات الحيوية.

 

وأوضح محافظ الجيزة أن المشروع بطاقة تصميمية  تصل إلى 19 ألف م٣/يوم، وذلك لخدمة حوالي 8 الاف نسمة من أهالي قرية الصفيرة وبتكلفة إجمالية تبلغ 95 مليون جنيه حيث تم اقامته علي  مساحة 500م٢ وبشبكة أنحدار بطول 30 كم وخط طرد قطر 560 مم بطول 2,2 كيلو  ومزودة بعدد 4 طلبات غاطسة  وعدد 6 طفيات حريق ومنظومة حريق ذاتي.

 

ولفت إلى أنه تم الأنتهاء من أكثر من حوالي 97  % من شبكات الصرف الصحي بمنطقة الصفيرة بأوسيم موجها بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين للأستفادة من الخدمة في أسرع وقت ممكن.

 

وأكد محافظ الجيزة ان مشاريع الصرف الصحي التي تم تنفيذها ساهمت بشكل كبير فى رفع نسبة تغطية الخدمة بالقري المحرومة لافتآ  انه خلال الأسبوع الماضى تم أفتتاح مشروع الصرف الصحى بقرية أم خنان بالحوامدية لخدمة أهالي القرية وخلال فترة  سوف يتم أدخال خدمة الصرف الصحى بمركز الواحات البحرية.

 

وأشار المحافظ  إلى أنه تم الإنتهاء من العديد من المشروعات المتعثرة بمراكز المحافظة وإدخالها الخدمة منها محطات الصرف بمراكز العياط  والصف وأطفيح ومحطة معالجة أبو رجوان بمركز البدرشين.


رافق المحافظ خلال الافتتاح أبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن والمهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والمهندس محمد عبد العظيم المشرف العام علي مشروعات الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وأعضاء مجلس النواب عن دائرة اوسيم والوراق والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

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