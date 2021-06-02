"الأنصاري" يتفقد مركز أورام الفيوم لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ـ صباح اليوم ـ مركز أورام الفيوم، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، بحضور الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس إدارة مركز الأورام بالفيوم، والدكتورة دينا الحادقة المدير التنفيذي للمركز.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن زيارة المحافظ التفقدية شملت عددا من أقسام مركز الأورام، ضمت وحدتي العلاج الكيماوي، والاشعة المقطعية، والصيدلية الإكلينيكية، ووحدة التغذية العلاجية، وعددا من العيادات التخصصية، ومعمل تحاليل العيادات التخصصية لرعاية مرضى الأورام.
كما تفقد المحافظ غرفتي التخطيط الفيزيائي والتحكم، ووحدة المعجل الخطي لجهاز العلاج الإشعاعي، وتفقد جهاز قياس كثافة العظام، والاشعة التشخيصية والصوتية، ووحدة حرق أورام الكبد، فضلاً عن التأكد من مستوى التجهيزات ووسائل الحماية والأمان للمركز، وجهاز أشعة فحص أورام الثدي "ماموجرام".
وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ استمع خلال الجولة لشرح وافٍ من رئيس مجلس إدارة مركز الأورام عن آليات تشغيل المركز والتجهيزات الإنشائية والطبية، موضحاً أن المركز يتردد علية يومياً من 200 إلى 250 مريضاً، فضلاً عن مشاركة المركز بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة الخاصة بالكشف عن سرطان الثدى للمرأة، حيث تم فحص 13 ألف سيدة من خلال المبادرة، كما يتعاون المركز مع العديد من الجهات الطبية والتعليمية كمستشفى "57357" لسرطان الأطفال، ومستشفى القصر العينى، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
والتقى المحافظ خلال الزيارة العديد من المرضى واطمأن على حالتهم الصحية، مؤكداً أن الدولة لن تدخر جهداً في توفير الخدمات العلاجية والطبية لهم.
وفي نهاية الجولة، ثمن محافظ الفيوم دور مركز أورام الفيوم، والجهد المبذول من قبل القائمين عليه لخدمة المرضى، مؤكداً أن المنظومة الطبية داخل المحافظة تعمل من خلال منظومة متكاملة، بالتعاون والتنسيق البناء بين المؤسسات الطبية الحكومية وغير الحكومية، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود للارتقاء بالمنظومة الصحية، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي.