"الأنصاري" يتفقد مركز أورام الفيوم لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ـ صباح اليوم ـ مركز أورام الفيوم، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، بحضور الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس إدارة مركز الأورام بالفيوم، والدكتورة دينا الحادقة المدير التنفيذي للمركز.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن زيارة المحافظ التفقدية شملت عددا من أقسام مركز الأورام، ضمت وحدتي العلاج الكيماوي، والاشعة المقطعية، والصيدلية الإكلينيكية، ووحدة التغذية العلاجية، وعددا من العيادات التخصصية، ومعمل تحاليل العيادات التخصصية لرعاية مرضى الأورام.

كما تفقد المحافظ غرفتي التخطيط الفيزيائي والتحكم، ووحدة المعجل الخطي لجهاز العلاج الإشعاعي، وتفقد جهاز قياس كثافة العظام، والاشعة التشخيصية والصوتية، ووحدة حرق أورام الكبد، فضلاً عن التأكد من مستوى التجهيزات ووسائل الحماية والأمان للمركز، وجهاز أشعة فحص أورام الثدي "ماموجرام".

"الأنصاري" يتفقد مركز أورام الفيوم

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ استمع خلال الجولة لشرح وافٍ من رئيس مجلس إدارة مركز الأورام عن آليات تشغيل المركز والتجهيزات الإنشائية والطبية، موضحاً أن المركز يتردد علية يومياً من 200 إلى 250 مريضاً، فضلاً عن مشاركة المركز بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة الخاصة بالكشف عن سرطان الثدى للمرأة، حيث تم فحص 13 ألف سيدة من خلال المبادرة، كما يتعاون المركز مع العديد من الجهات الطبية والتعليمية كمستشفى "57357" لسرطان الأطفال، ومستشفى القصر العينى، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

والتقى المحافظ خلال الزيارة العديد من المرضى واطمأن على حالتهم الصحية، مؤكداً أن الدولة لن تدخر جهداً في توفير الخدمات العلاجية والطبية لهم.

"الأنصاري" يتفقد مركز أورام الفيوم للوقوف على مستوى الخدمات الطبية

وفي نهاية الجولة، ثمن محافظ الفيوم دور مركز أورام الفيوم، والجهد المبذول من قبل القائمين عليه لخدمة المرضى، مؤكداً أن المنظومة الطبية داخل المحافظة تعمل من خلال منظومة متكاملة، بالتعاون والتنسيق البناء بين المؤسسات الطبية الحكومية وغير الحكومية، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود للارتقاء بالمنظومة الصحية، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي.

"الأنصاري" يتفقد مركز أورام الفيوم للوقوف على مستوى الخدمات الطبية

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