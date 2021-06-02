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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان مدينة نصر يطالبون المسئولين بزيادة إضاءة بعض الشوارع

صدى البلد

أرسلت القارئة فريدة مالك، شكواها إلى خدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد”، متضررة من الظلام الدامس في بعض الشوارع بمدينة نصر.

 

وقالت “مالك”، في شكواها، “نعاني نحن سكان مدينة نصر من الظلام الدامس في بعض الشوارع، والإضاءة الخفيفة في البعض الآخر؛ مما يعرض أبناؤنا للسرقة”.

 

وطالبت المسئولين بسرعة حل المشكلة رأفة بسكان المنطقة، ومن هذه الشوارع التي تحتاج إلى إضاءة أو زيادة إضاءة شارع الشيخ طه الفشني وامتداده من مصطفي النحاس المتفرع من محمد النادي وإضاءة شارع الشيخ ابراهيم زيدان متفرع من شارع محمد النادي وإضاءة الأعمدة في المنطقة امام عمارة رقم ١٢ شارع  عبد الله جاد الحق وعمارة ٢٦ شارع ابن النفيس امتداد شارع احمد فخري بجوار دار الأرقم وشارع  ابو داود الظاهريو امتداد شارع سمير عبد الرؤوف.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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